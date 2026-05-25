Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Real Mallorca a Segunda DivisiónManifestaciones Fascistas Sa FeixinaPolicías en Prácticas Salvan AhogadoCaída Gasto Alemanes
instagramlinkedin

Cala Major y el Passeig Marítim contarán con un plan de regeneración urbana similar al de Platja de Palma

El alcalde extenderá a estas dos zonas turísticas maduras el modelo aplicado en s'Arenal con inversiones propias

Imagen del salón de plenos de Palma durante el debate de la ciudad.

Imagen del salón de plenos de Palma durante el debate de la ciudad. / B. Ramon

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha anunciado este lunes durante el debate sobre el estado de la ciudad que Cala Major y el Passeig Marítim contarán con sus propios planes de acción global para impulsar su reconversión como zonas turísticas maduras.

Martínez ha explicado que la intención del gobierno municipal es extender a estos dos ámbitos el modelo iniciado hace un año en la Platja de Palma, donde Cort puso en marcha un plan global de actuación con inversiones y medidas previstas a corto, medio y largo plazo.

Ahora, según ha señalado el alcalde, el Ayuntamiento de Palma quiere aplicar ese mismo esquema al Passeig Marítim y Cala Major, declaradas zonas maduras durante esta legislatura. Ambos espacios tendrán un plan propio dotado de inversiones específicas para su mejora urbana y turística.

"Nuestra voluntad es extender estos mismos esfuerzos al Passeig Marítim y Cala Major", ha afirmado Martínez, que ha defendido la necesidad de actuar sobre dos zonas clave para el futuro turístico y urbano de Palma.

Los nuevos planes tendrán como objetivo generar nuevos espacios libres y urbanos, elevar la calidad de la oferta turística y complementaria y reforzar la lucha contra la oferta ilegal y el turismo de excesos. El alcalde ha vinculado estas actuaciones a una estrategia más amplia de regeneración urbana y reconversión de las zonas turísticas obsoletas o maduras del municipio.

Martínez ha recordado que el Ayuntamiento ya ha adoptado medidas en esta línea, como la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en Palma. También ha destacado la cooperación institucional con el Consell de Mallorca para frenar la oferta turística ilegal y con la Autoridad Portuaria de Balears y el Govern para hacer frente al turismo de excesos.

Comisionado de Zonas Turísticas Maduras

El alcalde ha insistido además en que Cort seguirá reclamando al Gobierno central los medios y recursos necesarios para poner en marcha el Comisionado de las Zonas Turísticas Maduras y Obsoletas de España, con sede en Palma y con la Platja de Palma como proyecto piloto.

Noticias relacionadas y más

Con este anuncio, Martínez sitúa a Cala Major y al Passeig Marítim dentro de la hoja de ruta municipal para transformar las zonas turísticas más envejecidas de la ciudad y adaptar su modelo a una oferta de mayor calidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Palma
  • Cort
  • Ayuntamiento de Palma
  • Platja de Palma
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya hay fecha para la inauguración oficial de la discoteca-restaurante Mar Salada, que regresa al nuevo Club de Mar de Palma
  2. El Ayuntamiento de Palma ya tramita la licencia para que el restaurante Roka se instale en mayo de 2027 en el nuevo Paseo Marítimo
  3. Palma da luz verde a un gran parque de 35.000 metros cuadrados en el antiguo Dino Golf de s'Arenal
  4. En Ciudad Jardín hay caravanas dedicadas al alquiler turístico, cambian de ocupantes, pero no de lugar
  5. Nuevas restricciones en la Zona de Bajas Emisiones de Palma a partir de 2027: vetados los coches con etiqueta B
  6. La calle Sant Esperit emerge por la masificación turística en Sant Miquel en el centro de Palma: “Aquí evitamos que los guiris nos atropellen”
  7. Las nuevas piscinas de s'Aigua Dolça de Palma completan su equipamiento interior antes de la apertura
  8. Sa Feixina amanece teñida de rojo ante el fracaso de la concentración neofascista de Núcleo Nacional

Cala Major y el Passeig Marítim contarán con un plan de regeneración urbana similar al de Platja de Palma

Cala Major y el Passeig Marítim contarán con un plan de regeneración urbana similar al de Platja de Palma

Jaime Martínez anuncia la creación del Área Metropolitana de Palma con Calvià, Marratxí y Llucmajor

Jaime Martínez anuncia la creación del Área Metropolitana de Palma con Calvià, Marratxí y Llucmajor

Palma lanzará un plan de rehabilitación para barrios vulnerables que arrancará en Son Gotleu

Palma lanzará un plan de rehabilitación para barrios vulnerables que arrancará en Son Gotleu

Policías locales de Palma prestarán servicio por primera vez a bordo de los autobuses de la EMT

Policías locales de Palma prestarán servicio por primera vez a bordo de los autobuses de la EMT

En directo | Cort celebra el Debate del Estado de la Ciudad

En directo | Cort celebra el Debate del Estado de la Ciudad

La calle oculta de Palma que antes era un puerto pesquero: la historia de Port Fangós

Asfaltan el tramo entre Comte de Barcelona y la plaza del Pont

El Ayuntamiento de Palma condena las pintadas en Sa Feixina y promete restaurar el monumento "cuanto antes"

El Ayuntamiento de Palma condena las pintadas en Sa Feixina y promete restaurar el monumento "cuanto antes"
Tracking Pixel Contents