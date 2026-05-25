Cala Major y el Passeig Marítim contarán con un plan de regeneración urbana similar al de Platja de Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha anunciado este lunes durante el debate sobre el estado de la ciudad que Cala Major y el Passeig Marítim contarán con sus propios planes de acción global para impulsar su reconversión como zonas turísticas maduras.

Martínez ha explicado que la intención del gobierno municipal es extender a estos dos ámbitos el modelo iniciado hace un año en la Platja de Palma, donde Cort puso en marcha un plan global de actuación con inversiones y medidas previstas a corto, medio y largo plazo.

Ahora, según ha señalado el alcalde, el Ayuntamiento de Palma quiere aplicar ese mismo esquema al Passeig Marítim y Cala Major, declaradas zonas maduras durante esta legislatura. Ambos espacios tendrán un plan propio dotado de inversiones específicas para su mejora urbana y turística.

"Nuestra voluntad es extender estos mismos esfuerzos al Passeig Marítim y Cala Major", ha afirmado Martínez, que ha defendido la necesidad de actuar sobre dos zonas clave para el futuro turístico y urbano de Palma.

Los nuevos planes tendrán como objetivo generar nuevos espacios libres y urbanos, elevar la calidad de la oferta turística y complementaria y reforzar la lucha contra la oferta ilegal y el turismo de excesos. El alcalde ha vinculado estas actuaciones a una estrategia más amplia de regeneración urbana y reconversión de las zonas turísticas obsoletas o maduras del municipio.

Martínez ha recordado que el Ayuntamiento ya ha adoptado medidas en esta línea, como la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en Palma. También ha destacado la cooperación institucional con el Consell de Mallorca para frenar la oferta turística ilegal y con la Autoridad Portuaria de Balears y el Govern para hacer frente al turismo de excesos.

Comisionado de Zonas Turísticas Maduras

El alcalde ha insistido además en que Cort seguirá reclamando al Gobierno central los medios y recursos necesarios para poner en marcha el Comisionado de las Zonas Turísticas Maduras y Obsoletas de España, con sede en Palma y con la Platja de Palma como proyecto piloto.

Con este anuncio, Martínez sitúa a Cala Major y al Passeig Marítim dentro de la hoja de ruta municipal para transformar las zonas turísticas más envejecidas de la ciudad y adaptar su modelo a una oferta de mayor calidad.