Obras públicas
Asfaltan el tramo entre Comte de Barcelona y la plaza del Pont
Las obras costarán 248.577 euros y los trabajos preparatorios empiezan este lunes
redacción
El área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma inicia este lunes los trabajos preparatorios para el asfaltado del tramo comprendido entre la calle Comte de Barcelona y la plaza del Pont, en el barrio de Santa Catalina.
La actuación forma parte del Plan Renove del barrio y tiene como objetivo mejorar el estado del pavimento, deteriorado por el paso del tiempo y la circulación continuada de vehículos pesados.
Entre los días 25 y 29 de mayo se desarrollarán las tareas previas de adecuación de tapas y registros de la vía, que deberán ajustarse antes de ejecutar el asfaltado definitivo. Estos trabajos se llevarán a cabo en horario diurno y provocarán estrechamientos puntuales en la zona afectada. Posteriormente, entre el 31 de mayo y el 4 de junio, se acometerán las labores principales de refuerzo del firme, asfaltado de la calzada y renovación de la señalización horizontal. Con el objetivo de reducir las molestias a los vecinos y minimizar la afectación al tráfico, las obras se ejecutarán en horario nocturno.
La primera noche de actuación, entre el domingo 31 de mayo y el lunes 1 de junio, la calle permanecerá totalmente cortada entre las 18.00 y las 06.00 horas. El resto de jornadas, del 1 al 4 de junio, los cierres tendrán lugar entre las 21.00 y las 06.00 horas. Las actuaciones fueron aprobadas por la Junta de Gobierno y serán ejecutadas por la empresa Aglomerats Mallorca S.A., con un presupuesto de 248.577 euros.
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