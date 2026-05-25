Asfaltan el tramo entre Comte de Barcelona y la plaza del Pont

El área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma inicia este lunes los trabajos preparatorios para el asfaltado del tramo comprendido entre la calle Comte de Barcelona y la plaza del Pont, en el barrio de Santa Catalina.

La actuación forma parte del Plan Renove del barrio y tiene como objetivo mejorar el estado del pavimento, deteriorado por el paso del tiempo y la circulación continuada de vehículos pesados.

Entre los días 25 y 29 de mayo se desarrollarán las tareas previas de adecuación de tapas y registros de la vía, que deberán ajustarse antes de ejecutar el asfaltado definitivo. Estos trabajos se llevarán a cabo en horario diurno y provocarán estrechamientos puntuales en la zona afectada. Posteriormente, entre el 31 de mayo y el 4 de junio, se acometerán las labores principales de refuerzo del firme, asfaltado de la calzada y renovación de la señalización horizontal. Con el objetivo de reducir las molestias a los vecinos y minimizar la afectación al tráfico, las obras se ejecutarán en horario nocturno.

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La primera noche de actuación, entre el domingo 31 de mayo y el lunes 1 de junio, la calle permanecerá totalmente cortada entre las 18.00 y las 06.00 horas. El resto de jornadas, del 1 al 4 de junio, los cierres tendrán lugar entre las 21.00 y las 06.00 horas. Las actuaciones fueron aprobadas por la Junta de Gobierno y serán ejecutadas por la empresa Aglomerats Mallorca S.A., con un presupuesto de 248.577 euros.