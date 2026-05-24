Sa Feixina amanece teñida de rojo ante el fracaso de la concentración neofascista de Núcleo Nacional

La manifestación convocada por el grupo neofascista Núcelo Nacional en defensa del monolito de Sa Feixina, en Palma, ha pinchado estrepitosamente: solo una quincena de personas han hecho acto de presencia esta mañana frente al monumento que el Gobierno ha incluido en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática, el cual ha amanecido con el estanque teñido de rojo y una pintada en la que se podía leer en catalán: "Racismo nunca más; fascismo ni ahora ni nunca".

Había más periodistas que manifestantes esta mañana en la concentración de Núcleo Nacional. Los integrantes del grupo neofascista que han asistido a la convocatoria lo han hecho sin enseñar la cara, ocultando en todo momento su rostro bajo bragas de color negro. La manifestación contraprogramada por organizaciones antifascistas ha transcurrido de forma paralela frente al Consolat de Mar sin que se produjera ningún tipo de incidente. De hecho, ambas concentraciones se han mantenido estáticas y no se han cruzado en ningún momento.

Con vestimenta de tonos oscuros y elementos de marcado carácter 'skin' -zapatos de Adidas, prendas de Stone Island y cabezas rapadas, además de tatuajes de símbolos fascistas-, los manifestantes, rodeados en todo momentos por varios agentes de la Policía Nacional, han desplegado una lona con el nombre del grupo y han leído un manifiesto en "honor" a los fallecidos en el crucero Baleares. Precisamente, el monumento de sa Feixina que el Ayuntamiento de Palma ha catalogado pero que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha incluido en el listado de elementos contra la memoria histórica, fue erigido en 1948 para homenajear a las víctimas del hundimiento del crucero franquista Baleares por proyectiles republicanos en la noche del 5 al 6 de marzo de 1938 durante la batalla del Cabo de Palos.

Los integrantes de Núcleo Nacional, entre los que solo había una mujer, se han colocado frente al monolito y han leído un breve texto cargado de ideología fascista y de consignas propias de las dictaduras del siglo XX. "Hoy queremos rendir homenaje a unos hombres que supieron ser fieles a unos valores", han arrancado, repitiendo en varias ocasiones las palabras "honor, disciplina y servicio a la patria", conceptos que el grupo neofascista considera que "carecen de sentido hoy para muchos".

El texto leído por Núcleo Nacional contenía ideas prácticamente calcadas a las que difundía la dictadura de Francisco Franco: "Las doctrinas de la modernidad que han traído el régimen del 78 y el apoyo de la masonería y el complot de las élites internacionales". Para los neofascistas, además, la decisión del Gobierno en relación al obelisco de Sa Feixina responde "al cumplimiento de leyes sectarias".

"¡Arriba España, arriba Europa y arriba Núcleo Nacional!", han concluido mientras varios integrantes realizaban el saludo fascista. Justo en ese momento una transeúnte que pasaba por allí no ha dudado en responder con un "¡Viva la República!".