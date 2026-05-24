El Ayuntamiento de Palma condena las pintadas en Sa Feixina y promete restaurar el monumento "cuanto antes"

El Ayuntamiento de Palma ha condenado "con la máxima firmeza" las pintadas que han aparecido en el monumento de sa Feixina y el hecho de que el estanque haya amanecido teñido de rojo, pocas horas después de la concentración antifascista contra el acto ultra de Núcleo Nacional.

En un comunicado, Cort lo ha calificado de "acciones vandálicas" y ha subrayado que este tipo de actuaciones "no se pueden aceptar bajo ningún concepto ni justificación". El Consistorio ha considerado que estos hechos son "lamentables" y ha pedido depurar responsabilidades.

Las pintadas han aparecido sobre el monolito de sa Feixina, con el lema 'Racismo nunca más, fascismo ni ahora ni nunca' junto a un símbolo anarquista, mientras que el agua del estanque está teñida de rojo. El Ayuntamiento ha asegurado que devolverá a "su aspecto original" tanto al monumento como a su entorno "en el plazo de tiempo más breve que sea posible", para eliminar los efectos que ha generado lo que consideran "comportamientos incívicos".

Además, Cort ha anunciado que se pone "a disposición de los cuerpos de seguridad" para colaborar en la investigación y en el esclarecimiento de lo ocurrido, así como en la posible depuración de responsabilidades que correspondan.

Los daños se han podido ver a primera hora de la mañana en una jornada marcada por dos concentraciones, una antifascista a la que han acudido más de 200 personas frente al Consolat de Mar, y otra organizada por el grupo supremacista Núcleo Nacional junto al monumento franquista "en honor" a los fallecidos en el crucero Baleares, en la que han participado una quincena de personas. Los del Consolat han denunciado la "normalización del fascismo" a raíz de este acto.

Cabe recordar que hace un mes, el Gobierno central acordó incluir este monolito en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ordenó su retirada del espacio público, el mismo día en que el pleno del Ayuntamiento de Palma aprobó definitivamente su protección con los votos de PP y Vox.