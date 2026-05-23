Palma da luz verde a un gran parque de 35.000 metros cuadrados en el antiguo Dino Golf de s'Arenal

La Junta de Govern extraordinaria del Ayuntamiento de Palma aprobó el viernes el proyecto básico para transformar el antiguo Dino Golf en un gran parque público de 35.000 metros cuadrados, una de las actuaciones estratégicas incluidas en el Plan Global de Actuación de Platja de Palma. Está previsto que las obras arranquen el último trimestre de este año.

La operación plantea la reforma y renaturalización integral de un ámbito ocupado hasta ahora por una antigua concesión, con el objetivo de convertirlo en "un espacio verde abierto, inclusivo y pensado para el uso ciudadano durante todo el año". El futuro parque reforzará además su conexión con el Parc del Llaüt, de forma que ambos espacios queden integrados en un único conjunto continuo de zonas verdes, áreas de estancia y espacios para la actividad física y la convivencia.

La concesión terminó hace dos años y el pleno de Cort acordó por unanimidad la creación de una gran parque en primer línea de mar.

El proyecto se apoya en la idea de crear un parque en primera línea de costa vinculado a la recuperación del sistema dunar y del pinar mediterráneo, conectado mediante corredores paisajísticos con calles como Trobadors, la carretera de s’Arenal y el carrer del Llaüt. La propuesta incorpora vegetación adaptada al clima, especies de bajo consumo hídrico y soluciones sostenibles orientadas a favorecer la biodiversidad y la resiliencia climática.

Entre las actuaciones previstas destacan la eliminación de edificaciones y estructuras obsoletas del antiguo minigolf, la creación de nuevas áreas de juego inclusivas, zonas para actividad física al aire libre, espacios de sombra y descanso y pequeños microhábitats para favorecer la fauna local. También se prevé integrar el arbolado existente como elemento estructural del proyecto, priorizando la conservación, la sombra y la continuidad paisajística.

Desde el punto de vista urbano, el nuevo parque actuará como pieza de conexión territorial entre Platja de Palma y barrios situados más allá de la Vía de Cintura, como Son Ferriol, Sant Jordi, sa Casa Blanca, es Pil·larí y s’Aranjassa. El diseño incorporará además criterios de accesibilidad universal, itinerarios adaptados y señalética educativa ligada a la biodiversidad del entorno.

Casi ocho millones de euros de presupuesto

La actuación incluye también cambios relevantes en la movilidad del entorno. El proyecto propone la peatonalización de las calles Trobadors y Perla, una medida que deberá pasar todavía por el pleno municipal, así como cambios de sentido en la carretera de s’Arenal, nuevos pasos peatonales, reordenación del aparcamiento y tráfico ciclista en la calle Perla como espacio compartido con prioridad peatonal.

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El presupuesto base de licitación asciende a 7,8 millones de euros y el plazo estimado de ejecución es de 24 meses. Con esta operación, el Ayuntamiento sigue desplegando una hoja de ruta para Platja de Palma que engloba proyectos por valor de más de 300 millones de euros destinados a la sostenibilidad, la regeneración urbana y la mejora de una de las principales zonas turísticas maduras de la ciudad.