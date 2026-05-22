La Policía Local de Palma enseña técnicas de autoprotección a 16 víctimas de violencia machista
Las mujeres han recibido formación teórica y práctica en la 31ª edición del curso
Redacción
La Policía Local de Palma finalizó ayer la 31ª edición del curso de autoprotección dirigido a mujeres víctimas de violencia de género. En la formación han participado 16 asistentes, cifra que eleva a casi 400 las mujeres formadas desde el inicio del proyecto en el año 2009.
Esta iniciativa fue organizada por la UPFA (Unidad de Protección Familiar) de la Policía Local, en colaboración con la EMF (Escuela Municipal de Formación) y la red de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género. Las sesiones, que constan de 16 horas lectivas divididas en bloques teóricos y prácticos, se llevaron a cabo en las aulas de la EMF y en el gimnasio de las dependencias policiales.
Según ha informado la Policía Local, el programa didáctico abarca materias fundamentales para el desarrollo de las participantes, como el afrontamiento y la resiliencia, la teoría de la autoprotección, la defensa personal y las prácticas con elementos de autodefensa. Para impartir este temario, el curso cuenta con un equipo multidisciplinar formado por tutores de la UPFA, una criminóloga, una asistente social y técnicos especialistas en defensa personal y armamento.
Como en ediciones anteriores, el objetivo principal de este proyecto formativo, impulsado por el Área de Seguridad Ciudadana, es proporcionar herramientas útiles a las participantes para mejorar su percepción de seguridad personal, fomentar su autonomía y fortalecer su empoderamiento frente a posibles situaciones de riesgo.
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