Palma avanza en la renovación integral del Parc de la Mar con una inversión de 8,5 millones de euros para la segunda fase

La Junta de Govern extraordinaria celebrada este viernes ha aprobado el expediente de contratación de la segunda fase de las obras de mejora del Parc de la Mar, una actuación dotada con un presupuesto de 8,5 millones de euros, de los cuales 6 millones serán financiados mediante fondos ITS.

Esta segunda fase da continuidad a la rehabilitación integral y puesta en valor de uno de los espacios más emblemáticos y reconocibles de Palma. En esta ocasión, se actuará sobre una superficie de más de 24.000 metros cuadrados, concretamente en el ámbito comprendido entre la entrada por Antoni Maura y el puente de entrada del agua de mar, respetando siempre la estética y el diseño original del parque.

Además, esta intervención tendrá continuidad en futuras fases III y IV con el objetivo de consolidar la renovación completa del Parc de la Mar en los próximos años.

Ámbito de actuación del Parc de la Mar. / Cort

El proyecto contempla actuaciones fundamentales para garantizar la rehabilitación integral del ámbito, como la mejora del pavimento y de la accesibilidad, la reparación y sustitución de elementos deteriorados, la renovación de bancos, gradas y fuentes, la mejora de la jardinería y del arbolado con especies mediterráneas, así como la implantación de sistemas de drenaje más eficientes.

Todo ello se realizará manteniendo la coherencia estética con la primera fase y preservando la identidad de este espacio tan simbólico para la ciudad.

El inicio de las obras está previsto para el último trimestre del año y el plazo estimado de ejecución será de aproximadamente 20 meses. Igualmente, los trabajos se desarrollarán de manera escalonada para garantizar el mantenimiento parcial del uso del parque y minimizar las molestias.

Remodelación de la plaza del Mercat y calle Unió

Por otro lado, la Junta de Govern extraordinaria también ha aprobado el expediente de contratación de las obras para la remodelación de la plaza del Mercat y la calle Unió, una actuación con un presupuesto total de 4,4 millones de euros, de los cuales 3,5 millones serán financiados con el Impuesto de Turismo Sostenible.

Esta actuación afecta a un ámbito de más de 11.500 metros cuadrados e incluye la plaza del Mercat, la calle Unió, la plaza Weyler y el tramo de la calle Riera comprendido entre la Plaça del Mercat y la Rambla.

El proyecto se desarrollará en dos tomos. El primero, que ejecutará el área de Infraestructuras, contempla la remodelación integral de la plaza del Mercat y de la calle Unió con el objetivo de pacificar el tráfico en esta zona del centro histórico, priorizar al peatón, ampliar aceras, mejorar la accesibilidad y regularizar la sección de la calzada.

Asimismo, se ampliará el espacio libre de la plaza para generar un entorno más cómodo, accesible y amable, y se mejorará el alumbrado público, cuya propuesta será elevada a la Comisión de Centro Histórico.

Aprovechando estas obras, también se acometerá la separación definitiva de la red de alcantarillado y la red de aguas pluviales, además de la renovación de los colectores, mejorando así la capacidad hidráulica de todo el ámbito.

El segundo tomo, que ejecutará Emaya, contempla la renovación completa de la red de agua potable y de todas las acometidas.

El proyecto mantendrá el arbolado existente y prevé nuevas plantaciones en la calle Unió, reforzando así la presencia de vegetación en pleno centro histórico. Además, se crearán nuevas zonas de estancia y encuentro ciudadano, especialmente en torno al gran ficus central de la plaza, donde se proyecta un gran alcorque con banco corrido que integrará y pondrá en valor el entorno de la estatua de Antoni Maura.

El inicio de las obras está previsto para el próximo mes de noviembre, una fecha consensuada con comerciantes y negocios de la zona. Los trabajos se ejecutarán por fases para minimizar el impacto y las molestias derivadas de la actuación.