Nuevas restricciones en la Zona de Bajas Emisiones de Palma a partir de 2027: vetados los coches con etiqueta B

La Zona de BajasEmisiones de Palma (ZBE) afrontará el 1 de enero de 2027 una nueva vuelta de tuerca con la entrada en vigor de su segunda fase, en la que se implementarán nuevas restricciones y ya no podrán circular por el centro los vehículos con distintivo B (etiqueta amarilla). Las multas previstas para los infractores ascienden a doscientos euros.

La medida afectará a los coches de gasolina matriculados desde el 1 de enero de 2001 y a los diésel a partir de 2006, una bolsa amplia de vehículos que todavía tiene una presencia notable en las calles y que quedará fuera del perímetro restringido cuando se active esta segunda fase de la ZBE.

Hay que recodar que la ZBE ya prohíbe desde el 1 de enero de 2025 la circulación de los vehículos más antiguos, y por tanto considerados los más contaminantes. Son los que no tienen etiqueta ambiental, es decir, los matriculados antes de 2001 en el caso de los gasolina y los diesel previos a 2006.

En 2027 podrán seguir accediendo al centro de Palma los automóviles con etiqueta C, la verde. En esta categoría se encuentran los gasolina matriculados a partir de septiembre de 2015 y los diésel desde 2014, que todavía representan una parte muy importante del parque móvil más reciente. Podrán acceder a la ZBE hasta 2030, cuando esta zona de área restringido solo admitirá a vehículos eléctricos y de cero emisiones.

Con este calendario, Palma va endureciendo de forma progresiva las restricciones de tráfico en el centro con el objetivo de reducir emisiones y retirar de la circulación urbana a los vehículos más contaminantes.

170 vehículos no autorizados al día

El regidor de Movilidad del Ayuntamiento, Toni Deudero, ha informado este viernes de que desde que se activó el plazo para imponer multas en la ZBE, el 1 julio 2025, hasta marzo de este 2026, han accedido a esta área una media de 170 vehiculos no autorizados al día (sin distintivo ambiental).

En en total, durante estos nueve meses Cort ha multado a 39.998 vehículos, un 0,43% del total de vehículos que acceden a la ZBE.