Guía de cortes de tráfico y cambios en la EMT de Palma para este fin de semana

El centro de Palma y la zona de Nou Llevant registrarán este fin de semana cortes de tráfico y desvíos puntuales de autobuses por la celebración del Día de la Accesibilidad y de la carrera solidaria del Col·legi Balmes.

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han preparado un dispositivo especial para regular la circulación y garantizar la seguridad durante ambas actividades, que afectarán a distintos puntos de la ciudad en horarios concretos.

Cortes por el Día de la Accesibilidad en Palma

El primer dispositivo se activará este sábado 23 de mayo, entre las 08.00 y las 15.00 horas aproximadamente, con motivo de la celebración del Día de la Accesibilidad.

Durante esta franja horaria se aplicarán restricciones de tráfico en el centro de Palma. La principal afectación será el cierre a la circulación de la Avinguda d’Antoni Maura, en el tramo comprendido entre el Passeig Marítim y la Plaça de la Reina. La plaza, según la información facilitada, quedará fuera de la zona afectada.

Además, la salida del parking Parc de la Mar hacia Antoni Maura permanecerá cerrada mientras dure el dispositivo.

Desvío de la línea 25 de la EMT el sábado

La EMT también modificará el recorrido de la línea 25 durante la celebración del Día de la Accesibilidad. Entre las 08.00 y las 15.00 horas, en sentido Palma, los autobuses circularán desviados por Porta des Camp y Avenidas hacia la Plaça de la Reina.

Asimismo, quedará anulada temporalmente la parada 1982-Parc de la Mar-Catedral.

Afectaciones el domingo por la carrera solidaria del Col·legi Balmes

El domingo 24 de mayo, entre las 09.00 y las 13.00 horas, se celebrará la carrera solidaria del Col·legi Balmes, que provocará cortes intermitentes al paso de los participantes.

Las principales afectaciones se concentrarán en la zona de Nou Llevant y en el eje de la calle Manacor.

Las restricciones temporales afectarán al carrer de Felicià Fuster, a la salida de la autopista MA-19 hacia Nou Llevant y a la intersección de la Avinguda de Mèxic con el carrer de Brotad.

Recorrido de la carrera solidaria

El itinerario previsto de la prueba discurrirá por las siguientes vías de Palma:

Felicià Fuster, Callao, Brotad, Avinguda de Mèxic, Torrent de na Bàrbara, Barranquilla, Puerto Rico, Caracas, Manacor y Manuel Azaña.

La Policía Local realizará cierres puntuales e intermitentes en función del avance de la carrera.

Líneas de la EMT afectadas el domingo

Con motivo de la carrera solidaria, las líneas de autobús de la EMT L4, L12, L18, L24 y L39 pueden sufrir retenciones puntuales entre las 09.00 y las 13.00 horas, debido a los cortes intermitentes al paso de los corredores.

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El Ayuntamiento recomienda a los conductores y usuarios del transporte público planificar sus desplazamientos con antelación durante el fin de semana, especialmente en las zonas del centro de Palma, Nou Llevant y la calle Manacor.