Fulgencio Coll carga contra la política de vivienda de Jaime Martínez en Palma: "Ha sido un absoluto fracaso"

La política de vivienda del Ayuntamiento de Palma ha abierto una grieta entre el PP y Vox. El portavoz municipal de la formación, Fulgencio Coll, ha lanzado este viernes una dura crítica contra la gestión del alcalde, Jaime Martínez, al asegurar que esta legislatura "ha sido un absoluto fracaso" en materia de acceso a la vivienda.

Coll ha hecho estas declaraciones durante la Comisión de Urbanismo previa al pleno de la próxima semana, en la que el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha presentado la propuesta para prohibir nuevas plazas de alquiler turístico en todo el término de Palma, una medida que saldrá adelante de forma definitiva en el pleno con los votos del PP, la izquierda y el único rechazo de Vox.

El partido de Coll la ha descrito como una "cortina de humo" con la que el equipo de gobierno intenta tapar su "mala gestión" en vivienda. Según el concejal, el problema no está en el alquiler vacacional, cuya incidencia ha considerado residual, sino en la falta de agilidad para actuar contra la inseguridad jurídica y la ocupación ilegal de viviendas y locales. "No se ha hecho nada al respecto", ha reprochado.

El portavoz de Vox ha sostenido que la medida tendrá "una repercusión mínima" porque, a su juicio, las plazas de alquiler turístico afectan a un porcentaje muy reducido del parque residencial. Por eso ha rechazado apoyar lo que considera "un blanqueo de la absoluta incompetencia" de distintas administraciones, desde el Gobierno central hasta el anterior equipo de gobierno de izquierda y el actual liderado por el PP.

Coll ha advertido de que mientras siga existiendo, en su opinión, una protección insuficiente frente a la okupación, el problema de la vivienda seguirá enquistado. También ha acusado al Ayuntamiento de haber legislado mal y de haber contribuido al "caos y la especulación", al tiempo que ha afeado al PP haber asumido una propuesta que identifica con Més per Palma.

Óscar Fidalgo: "Se debería haber hecho antes"

Frente a ese diagnóstico, Fidalgo ha defendido la prohibición de nuevas plazas turísticas como una medida "oportuna" que, según ha dicho, "se debería haber hecho antes". El edil ha recordado además que esta misma semana se ha aceptado a trámite en el Congreso una propuesta del PP para combatir la okupación ilegal, lo que, a su entender, abre la puerta a futuros cambios legislativos.

Fidalgo también ha subrayado que durante la pasada legislatura las plazas de alquiler turístico crecieron "como nunca antes" y ha señalado que las consecuencias de ese incremento se están evidenciando ahora.