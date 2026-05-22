Sin espejo de seguridad en una curva peligrosa para los peatones entre Ciudad Jardín y Cala Gamba: “He visto más de un accidente”

Una curva cerrada en un lugar peligroso tiene riesgos. Y, si desde hace semanas, falta un espejo de seguridad la amenaza es mayor. Es lo que sucede entre Ciudad Jardín y Cala Gamba en la calle dels Esculls donde en un camino estrecho los peatones desde hace un tiempo caminan con cierto cuidado porque los ciclistas y los patinetes hacen caso omiso a las señales que indican que deben bajar e ir caminando: “He visto más de un accidente aquí”, cuenta Marcos Frutos, que es un habitual de esta zona de Palma.

Más riesgo por las mañanas

Algunos de los momentos con mayor afluencia de tránsito son las mañanas y los sábados y los domingos. Amaya Pinyol, madre de un niño pequeño y vecina de la zona, asegura que los padres van con "mucho cuidado" para que no pase nada a su hijo en este tramo de la calle.

Pinyol cuenta que hace "bastante semanas" que no está este espejo y que cuando sí estaba, su estado era "malo". Advierte también que ahora empieza la temporada alta y que más personas pasarán por aquí.

Caso omiso a las señales

Además, también se queja de que en este tramo de la calle, donde está señalizado que los ciclistas y los usuarios de patinetes deben bajarse, hacen caso omiso: "No se bajan y he decidido no apartarme. No atienden a razones".

Marcos Frutos, que pasea cada día por las mañanas y las tardes a unos pasos del Mar Mediterráneo, sostiene que es "necesario el espejo". "Aquí las bicicletas no respetan las señales y encima muchos son prepotentes. Que hagan las señales más grandes", explica.

Frutos añade que en el tramo donde ya no está el espejo ha visto "más de un accidente. También algunos golpes. Deberían hacer algo. Por las mañanas pasa mucha gente".

Paseos más bonitos de Palma

Francisco y Ángela son el vivo ejemplo de que son capaces de renunciar a uno de los paseos más bonitos de Palma si su seguridad está en juego. "Hace tiempo que no venimos por aquí", reconocen. "Las bicicletas van muy rápidas y me peleo con ellos porque no bajan", afirman

"Aquí no viene la Policia ni tampoco hay un letrero muy grande. Los sábados aquí son horrorosos", subrayan. Así, uno de los lugares más bonitos para pasear se está convirtiendo en un lugar peligroso primero porque los ciclistas y usuarios de patinete no hacen caso a las señales y porque falta un espejo que antes estaba para que dé más seguridad.