Palma pone en marcha 23 autobuses eléctricos para modernizar el transporte público

La EMT impulsa 23 nuevos autobuses, de los cuales nueve se incorporarán de manera inmediata a la flota municipal de transporte público, circulando inicialmente por líneas como la 1, 6, 10, 14, 16, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 39 y 40. Estos buses, de 12 metros de longitud, llegaron progresivamente a Palma durante los meses de abril y mayo.

En total, Palma dispone ya de 68 autobuses que se encuentran en proceso de incorporación. De hecho, se prevé la adquisición de hasta 113 vehículos eléctricos, con una inversión máxima de 98,25 millones de euros. Además, está previsto que, durante el próximo mes de junio, lleguen otros 34 buses adjudicados a Mercedes-Benz.

A día de hoy, más allá de estos nuevos vehículos sostenibles, la EMT dispone de 12 puntos operativos de recarga eléctrica en la zona de les cotxeres. Asimismo, se está trabajando en la construcción de un nuevo centro de operaciones ECO-EMT, que contará con 108 puntos de carga, nuevas áreas de mantenimiento y otros espacios modernizados para los trabajadores.

Acto de presentación

Este jueves ha tenido lugar, a las 11 horas, un acto institucional en les cotxeres de Palma, donde se han dado a conocer las características de estos buses y el impacto que generarán en el transporte público de Palma. Se trata de vehículos modernos, accesibles y sostenibles, equipados con sistemas de ahorro energético, mayor accesibilidad para personas con movilidad reducida y un funcionamiento mucho más silencioso que los autobuses tradicionales.

Para ello, todos los asistentes que acudieron a la presentación han podido estrenar uno de esos nuevos vehículos, desplazándose desde el centro de Palma hasta la zona donde tuvo lugar el acto, y viceversa. Allí, pudieron comprobar las nuevas mejoras que facilitan este nuevo tipo de buses, como la reducción del ruido durante la circulación y la disminución de emisiones contaminantes, lo que permite un mayor ahorro energético y un transporte más respetuoso con el medio ambiente.

El evento ha contado con la presencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés; el primer teniente de alcalde y regidor de Movilidad, Antonio Deudero; y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, junto con otros trabajadores de la empresa municipal y representantes de l'Associació d'Amics del Ferrocarril.

Durante su intervención, Martínez ha destacado que la incorporación de estos 23 autobuses supone “un avance en la transformación del transporte público de nuestra ciudad”. Además, ha subrayado que se trata de “uno de los proyectos de modernización más importantes que ha vivido nunca esta empresa pública”, con un proceso de renovación y electrificación “sin precedentes” en la historia de la EMT.