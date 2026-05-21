Palma incumple la regla de gasto por la compra de GESA y las rebajas fiscales y deberá enviar un plan de ajuste a Madrid

El Ayuntamiento de Palma ha incumplido la regla de gasto en 2025 y tendrá que remitir al Ministerio de Hacienda un plan económico-financiero en el que detalle cómo aumentará ingresos y reducirá gasto para corregir un desfase de 28 millones de euros. El Consistorio también deberá explicar cómo rebajará el plazo de pago a proveedores para volver al límite legal de 30 días, después de haberse elevado hasta los 44.

"Es un hecho que ha incumplido la regla de gasto, pero por poco", ha admitido este jueves la regidora de Hacienda de Cort, Mercedes Celeste, durante la comisión de Cuentas, Economía y Recursos Humanos. La edil ha responsabilizado de este desfase al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Hemos ejecutado más de lo que el Gobierno nos permite y hemos incumplido por 28 millones de euros la regla de gasto”, afirmó.

Celeste ha atribuido esta incidencia a tres factores: la compra del edificio de GESA [valorada en 15 millones de euros], la adquisición de los antiguos cines Metropolitan [3,6 millones] y las rebajas fiscales impulsadas por el gobierno municipal [once millones de euros]. “Son estos tres factores los que hacen que haya discrepancia con los criterios de Sánchez y sus amigos”, ha señalado Celeste dirigiéndose a los regidores del PSOE. En todo caso, ha señalado que "28 millones sobre un presupuesto de casi 600 millones es poca cosa".

Ese incumplimiento obligará ahora al Ayuntamiento a mover ficha. Cort dispone de un máximo de dos meses para llevar al pleno el plan con el que pretende volver a la senda fiscal en los ejercicios 2026 y 2027, corrigiendo tanto el exceso de gasto como el incumplimiento del periodo medio de pago.

Críticas de la izquierda

La oposición de izquierdas ha arremetido contra la gestión económica del equipo de gobierno. El regidor socialista Xisco Ducrós ha sostenido que la situación responde a "una gestión política nefasta a nivel presupuestario" y ha reprochado a Celeste que descargara la responsabilidad en el Gobierno central. A su juicio, el problema no es una mayor ejecución, sino una mala planificación. "El Ayuntamiento se encamina a una situación de intervención por primera vez en 12 años", ha advertido.

En este sentido, el regidor ha aludido a la etapa de Mateu Isern al frente del Consistorio, cuando el plan económico-financiero se alargó cinco años (lo habitual son dos). El socialista también ha cargado contra la compra de GESA, a la que ha definido como "la mayor ocurrencia de los últimos años desde los tiempos de Matas".

Desde Podemos, la regidora Lucía Muñoz denunciado que detrás de la “propaganda” del alcalde hay una ciudad bloqueada y unos presupuestos mal gestionados. “Palma está paralizada y eso es lo que dice la liquidación de los presupuestos de 2025”, ha afirmado. Muñoz sostuvo que el problema no es la falta de recursos, sino la incapacidad del gobierno municipal para transformarlos en mejoras reales.