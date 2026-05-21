Los caravanistas de Son Hugo cargan contra el Ayuntamiento de Palma: «Somos la consecuencia de una crisis habitacional que el PP no ha sabido resolver»

"Residimos en una caravana por el precio de la vivienda; no nos van a echar de la isla". La guerra a pecho descubierto entre los caravanistas y el Ayuntamiento de Palma sigue recrudeciéndose. Los residentes de autocaravanas en Son Hugo responden a las declaraciones de la portavoz municipal, Mercedes Celeste, después de que anunciara sanciones y prometiera “poner orden”.

La retirada de las caravanas ha sido uno de los principales caballos de batalla del alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien llegó a asegurar el año pasado que en la ciudad "se vive en viviendas, no en caravanas". Cort avanzó hace unos días que acudirá a los puntos donde se concentran estos vehículos, como Ciutat Jardí, para sancionar y "poner orden", al considerar que "en Palma y Baleares no hay sitio para que las autocaravanas puedan instalarse, hacer turismo o hacer de camping".

En esta línea, la concejala Mercedes Celeste ha dejado claro que su objetivo es expulsarlas del término municipal.

"Me han echado de muchos sitios, pero jamás de una isla", explica Javier González, que lleva más de 25 años en Mallorca. Los residentes aseguran ser "la consecuencia de una crisis habitacional que el Partido Popular no ha sabido resolver".

González sostiene que se están vulnerando sus derechos y afirma que viven en caravanas debido al elevado precio de la vivienda. Además, afea la "falta de tacto y delicadeza" de algunos agentes policiales cuando se dirigen a ellos: "No llaman a la puerta de nuestra autocaravana; la aporrean como si fueran a tirarla abajo".

Asimismo, agradece el apoyo recibido durante su lucha. Pep de las Heras, Begoña Iglesias y el propio González han unido fuerzas para intentar frenar la ordenanza cívica que, según denuncian, busca expulsarlos de Palma. "Estamos pendientes del juicio, que seguramente volverá a perder Cort por tercera vez", concluye.

Begoña Iglesias también cargó contra el discurso del equipo de gobierno municipal y defendió que muchas personas viven en caravanas porque no pueden acceder a una vivienda digna. "Con los salarios que tenemos es imposible alquilar un piso. Tampoco te aceptan con hijos o mascotas, y muchas veces ni siquiera puedes empadronarte", lamentó.

Iglesias recordó que ya pidió públicamente al alcalde, Jaime Martínez, "una habitación en su casa" ante la imposibilidad de encontrar alquileres asequibles en Palma.

La activista rechazó que los caravanistas generen conflictos vecinales y defendió la convivencia en los aparcamientos donde residen. "Nos ayudamos entre nosotros, no somos una comunidad problemática. Aquí no hay robos ni inseguridad; mucha gente deja el coche y sabe que estará tranquilo", aseguró.

"La mitad de la gente que trabaja en hoteles viene de Andalucía o de fuera de Mallorca y no tiene dónde vivir. Faltan médicos, guardias civiles y trabajadores porque mucha gente ya no quiere venir a la isla al no poder encontrar vivienda", denuncia uno de los residentes.

Otro caravanista explica que la situación del alquiler se ha vuelto insostenible en los últimos años: "Llevo cinco años aquí y nunca había tenido que pagar 1.000 euros por una habitación. Se creen que todos cobramos 1.800 euros al mes, pero no es así. Además, si tienes hijos es todavía más difícil alquilar. Y aunque encuentres un piso, te piden tres meses de fianza y uno de agencia".

Entre los testimonios también está el de un hombre que asegura estar recuperándose de un cáncer y tener una discapacidad reconocida. "Tengo que vivir en una caravana mientras me recupero. No es agradable estar aquí, pero no tengo otra opción", lamenta.