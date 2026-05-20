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Urbanismo legaliza de forma extraordinaria tres viviendas ilegales en suelo rústico de Palma

El Ayuntamiento amnistía diversas construcciones fuera de ordenación en Son Anglada, Establiments y sa Casa Blanca

Una de las legalizaciones tiene lugar en Son Anglada.

Una de las legalizaciones tiene lugar en Son Anglada. / DM

Redacción

Palma

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma aprobó ayer la legalización extraordinaria de tres viviendas levantadas ilegalmente en suelo rústico en Son Anglada, Establiments y sa Casa Blanca, en aplicación de la ley de simplificación administrativa aprobada el año pasado por el Govern balear.

Se trata de un mecanismo excepcional que permite regularizar determinadas edificaciones fuera de ordenación, siempre que cumplan una serie de condiciones. Entre ellas, que se trate de construcciones cuyas infracciones urbanísticas ya han prescrito; es decir, que ha transcurrido el plazo legal para poder actuar contra ellas por la vía sancionadora o de restablecimiento de la legalidad.

En el caso de Son Anglada, se legalizan "dos viviendas unifamiliares aisladas y otras construcciones". En el caso de Establiments, el chalet que se legaliza cuenta con piscina.

Aflorar viviendas ilegales

El Ayuntamiento considera que esta vía ofrece una salida reglada para aflorar viviendas que llevaban años en una situación irregular y encauzarlas dentro de la legalidad urbanística. Estos tres últimos expedientes se suman a un goteo de legalizaciones de chalets en rústico desde el pasado verano.

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La posibilidad de estas regularizaciones nace de la norma autonómica impulsada por el Govern, que abrió la puerta a que los ayuntamientos tramiten expedientes de legalización para edificaciones sobre las que ya no cabe actuación urbanística ordinaria por haber prescrito la infracción.

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