Palma inicia los trámites para la construcción de 257 viviendas en Son Pardo, más de la mitad protegidas

El Ayuntamiento de Palma ha dado el primer paso para sacar adelante un nuevo Proyecto Residencial Estratégico en Son Pardo, un desarrollo que prevé un máximo de 257 viviendas, más de la mitad de ellas protegidas.

La Junta de Govern ha aprobado inicialmente este miércoles los estatutos y las bases de actuación de la Junta de Compensación, un trámite urbanístico que abre la puerta a la futura presentación del ámbito como PRE. Este nuevo sector residencial ampliará la oferta de vivienda en la ciudad.

El alcalde, Jaime Martínez, ha defendido que esta actuación permitirá avanzar en el desarrollo de Son Pardo mediante la figura del PRE, pensada para agilizar la creación de vivienda. Según las primeras estimaciones, todavía vinculadas a una fase inicial y al estudio preliminar, el ámbito podrá albergar hasta 257 pisos, de los que 154 tendrán algún tipo de protección.

Son Pardo se convierte en el octavo Proyecto Residencial Estratégico planteado en Palma. Se suma así a otros ámbitos que ya han iniciado su tramitación en distintos puntos de la ciudad como Son Puigdorfila Nou, Son Güells, Son Ximelis, Son Cladera Nord, Cas Pastors, Son Toells y Can Fontet.

Estos grandes desarrollos urbanísticos sumarán más de 7.000 viviendas, de las que unas 4.000 contarán con algún grado de protección pública.

Son Güells concentra la mayor parte de las viviendas

En conjunto, el grueso de la oferta se concentra en Son Güells, el mayor de los sectores planteados, con 1.422 viviendas libres y 1.675 protegidas. Le siguen Cas Pastors, con 853 viviendas libres y otras 853 protegidas, y Son Ximelis, donde se prevén 539 viviendas libres y 539 protegidas. En Son Puigdorfila se contemplan 303 viviendas libres y 320 protegidas, mientras que en Son Cladera Nord se proyectan 252 viviendas libres y 252 protegidas.

En estos momentos, Son Güells y Son Puigdorfila ya cuentan con un informe preliminar favorable, mientras que Son Cladera Nord, Son Ximelis y Cas Pastors siguen pendientes del informe técnico definitivo. La tramitación de estos ámbitos se está ejecutando con carácter prioritario, aunque pasarán muchos meses antes de que las excavadoras entren en los solares.

Los proyectos más maduros son los de Son Puigdorfila Nou, entre el camino de Son Rapinya y la Vía de Cintura, y Son Güells, junto al Camí Salard. Este último caso ha provocado contestación vecinal porque la promotora presentó al Ayuntamiento un proyecto que incluía edificios de hasta doce alturas.