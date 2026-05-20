Palma activa el concurso para un pabellón de 2.500 personas y 650 aparcamientos en el antiguo Lluís Sitjar

El suelo en el que se levantaba el antiguo Lluís Sitjar da un nuevo paso hacia su transformación. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha anunciado este miércoles el inicio de la tramitación para convocar el concurso de ideas que definirá la futura intervención en este ámbito y que pivota sobre un nuevo pabellón deportivo con capacidad para entre 2.000 y 2.500 espectadores, una bolsa de aparcamientos que sumará unas 650 plaza y una gran zona verde.

La actuación busca recuperar "uno de los espacios más emblemáticos de Palma vinculado a la memoria deportiva de la ciudad", ha señalado el alcalde en alusión al campo de fútbol en el que el Real Mallorca jugó durante décadas. El proyecto incluirá también la renovación de plaza Barcelona, parte del parque de sa Riera y se integrará en la zona verde que incluirá el futuro bosque urbano del velódromo de El Tirador, el parque del canódromo y la Sínia d'en Gil.

Martínez ha defendido la necesidad del nuevo pabellón por el crecimiento de la demanda deportiva en la ciudad, tanto de usuarios como de equipos. Según ha señalado, Palma supera ya los 480.000 habitantes y el uso de las instalaciones deportivas se ha duplicado en los últimos años, una presión que, a su juicio, las infraestructuras actuales ya no pueden absorber.

El futuro equipamiento se concibe como un pabellón versátil, con pistas deportivas, gradas, espacios auxiliares para deportistas y árbitros, despachos, salas de reuniones, cafetería, almacenes y otros usos flexibles. Además, el Ayuntamiento quiere reservar parte del complejo para asociaciones vecinales.

Uno de los ejes más relevantes de la propuesta será el aparcamiento, ya que el plan prevé más de 650 plazas. En concreto, 125 plazas —además de otras cinco para autobuses— estarán destinadas a usuarios del equipamiento deportivo; otras 400 se habilitarán para residentes y vecinos en el aparcamiento soterrado previsto en Plaça Barcelona; y a ellas se sumarán otras 131 plazas de nueva creación en la calle Ramón Picó i Campamar gracias a la nueva alineación prevista para este vial.

Ámbito de la actuación. / Cort

El proyecto también incorpora una dimensión paisajística. Martínez ha explicado que el nuevo pabellón debe integrarse en el corredor verde del torrente de Sa Riera y en la llamada Falca Verda, enlazando el parque de sa Riera, el Canódromo, Son Fortí, El Tirador y el resto de este eje verde. "Buscamos una propuesta que integre deporte, movilidad y espacio público", ha afirmado.

En esa lógica, la futura plaza Barcelona se plantea como "un gran balcón" sobre la zona verde, de forma que el equipamiento no actúe como barrera, sino como conexión entre el tejido urbano y el parque.

El concurso también deberá tener en cuenta la memoria histórica del Lluís Sitjar. Entre las ideas ya avanzadas figura dejar una huella topográfica que recuerde el trazado del antiguo estadio del Real Mallorca y preservar la vieja puerta del campo, que podría cambiar de ubicación si es necesario.

Asimismo, se mantiene la previsión de levantar un edificio para uso sociosanitario en este ámbito, aunque este equipamiento queda fuera de concurso de ideas.

Los plazos que maneja Cort pasan por dar tres meses para la presentación de anteproyectos y elegir una propuesta ganadora antes de final de año. Después se redactará el proyecto, se licitarán las obras y la previsión municipal es poder iniciarlas entre finales de 2027 y principios de 2028.

El presupuesto de ejecución estimado del proyecto es de 43,5 millones de euros, divididos en 20,7 millones de euros para el equipamiento deportivo; 3,9 millones de euros para los nuevos aparcamientos; 16,3 millones para los aparcamientos (tanto el de la SMAP como el del pabellón); 4,9 millones para espacios verdes; y 1,6 millones para la reurbanización de viales.

Bases del concurso y premios

Las bases del concurso establecen que las propuestas deberán articularse en torno a tres grandes bloques: pabellón deportivo, zonas complementarias y espacios flexibles.

Las bases del concurso establecen que las propuestas deberán articularse en torno a tres grandes bloques: pabellón deportivo, zonas complementarias y espacios flexibles.

También deben contemplarse espacios auxiliares para deportistas (aproximadamente 1.000 metros cuadrados), como pueden ser vestuarios, guardarropa, control de acceso, enfermería, sala de masaje, despachos de entrenadores o árbitros y almacén de material deportivo; espacios auxiliares singulares (1.800 metros cuadrados aproximadamente), considerados como tal oficina de administración, aseos/vestuarios de personal, sala de reuniones, sala de conferencias, bar-cafetería, cocina-almacén o cuarto de basuras; y espacios auxiliares de espectadores (2.500 metros cuadrados), como son los formados por los controles de acceso y taquillas, graderío, aseos y guardarropa.

Además, el programa de necesidades contempla también la implantación de aparcamientos, con las más de 650 plazas mencionadas anteriormente, y otros usos como pueden ser dos salas para asociaciones vecinales u otros colectivos del tejido asociativo de la ciudad. A ello se sumarán aproximadamente un total de 32.500 metros cuadrados de masa verde.

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Según ha detallado el alcalde en la rueda de prensa, las bases establecen una cuantía total de premios de 55.000 euros, repartidos entre un primer premio de 25.000 euros para la propuesta ganadora, y dos premios de 15.000 euros para cada uno de los finalistas.