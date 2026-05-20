El nuevo candidato de Més a la alcaldía de Palma, David Pujol: "Queremos reactivar a la militancia y generar ilusión"

"Cada vez es más difícil vivir en Palma y más gente se siente expulsada. Igualmente, estamos orgullosos de vivir y ser de Palma, que tiene una sociedad civil maravillosa que lucha cada día contra los precios de la vivienda, por la lengua catalana y por la justicia social. Venimos a dar batalla". Así ha presentado David Pujol su candidatura para convertirse en el cabeza de cartel de Més per Palma en las elecciones municipales de 2027 bajo el lema 'Unitat i Valentia'.

El profesor de lengua catalana, conocido como un "activista anticapitalista muy vinculado a la izquierda alternativa" e independentista en Ciutat, será, salvo sorpresa, el único candidato que se presentará a las primarias de los econacionalistas en el Ayuntamiento de Palma, donde se elegirán a los sucesores de Neus Truyol y Miquel Àngel Contreras, que ya anunciaron hace meses que no seguirían en la próxima legislatura.

Junto a Pujol se presenta Xisca Mir, la actual coordinadora de Més per Palma, como número dos. De salir elegidos en el proceso orgánico, ambos formarán el tándem que concurrirá a los próximos comicios municipales como números uno y dos de la candidatura de MÉS per Palma, respectivamente.

A pesar del lema de unidad, ninguno de los dos ha desvelado si han mantenido contactos con otras formaciones de izquierdas para articular un frente común. Sí han dejado clara, sin embargo, cuál es su intención: "Queremos reactivar la militancia y generar ilusión".

Tampoco han querido fijar un techo electoral para Més per Palma, aunque se han mostrado convencidos de poder construir una mayoría social que les permita liderar Cort. "No damos este paso para resistir, sino para ganar". ha afirmado Pujol.

Xisca Mir, en la misma línea, se ha mostrado dispuesta a intentar "cambiar las dinámicas" actuales para "tejer una red de confianza" con la ciudadanía que, aunque ha admitido que es "complicado", permitirá "mejorar la vida de la gente y garantizar derechos".

El tándem ha pasado de puntillas sobre la negativa de Fina Santiago a encabezar la lista después de un intenso proceso interno para convencer a la exconsellera de Asuntos Sociales de que aceptara ser la alcaldable de Palma por Més

Santiago está considerada como una figura de peso dentro de la izquierda y una posible apuesta para "salvar los muebles", según diversas voces de la formación. Sin embargo, la exconsellera se muestra reticente a liderar la candidatura, confirman fuentes de Més per Palma.

David Pujol ya fue de número seis por Més -en calidad de independiente- en la candidatura al Ayuntamiento palmesano en 2023, entonces liderada por la actual concejala Neus Truyol, que en los próximos comicios se retira de la primera línea política.

Desde el viernes 15 de mayo los aspirantes al proceso interno de primarias ya pueden formalizar su inscripción. Se ha acordado que se presenten en tándem los números uno y dos por cada lista (a Cort, al Consell de Mallora y al Parlament), lo que implica que en cada caso los candidatos sean un hombre-mujer o viceversa.