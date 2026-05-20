Todo lo que se sabe sobre la nueva tarjeta para abrir el contenedor marrón en Palma: cómo conseguirla y cuándo será obligatoria
EMAYA sustituirá el actual sistema tras el informe de la Agencia Española de Protección de Datos que detectó vulneraciones de privacidad
Palma cambiará en las próximas semanas el sistema de apertura de los contenedores marrones de materia orgánica. EMAYA ha puesto en marcha una nueva Tarjeta Llave gratuita que sustituirá al actual modelo vinculado a la Tarjeta Ciudadana después de que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) detectara varias infracciones relacionadas con la privacidad de los usuarios.
La nueva tarjeta será obligatoria para seguir utilizando los contenedores de residuos orgánicos una vez que el sistema actual deje de funcionar, algo que está previsto que ocurra a lo largo del próximo mes de junio.
Por qué cambia el sistema
El cambio llega después de que la AEPD emitiera un contundente informe tras estudiar una denuncia presentada por dos abogados de Palma. La Agencia concluyó que el sistema utilizado hasta ahora vulneraba los derechos de protección de datos de los ciudadanos que introducían su número de Tarjeta Ciudadana para abrir los contenedores marrones.
Tal y como defendió el Ayuntamiento durante el procedimiento, el objetivo del sistema era obtener “datos estadísticos” para conocer el uso de los contenedores y ajustar tanto la frecuencia de recogida como el número de depósitos por zonas.
Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos dio al Consistorio un plazo de tres meses para modificar o desmantelar el modelo actual.
Cómo será la nueva Tarjeta Llave
La nueva Tarjeta Llave no estará asociada a datos personales, según ha explicado EMAYA. Precisamente, esa es una de las principales diferencias respecto al sistema anterior.
El nuevo dispositivo permitirá abrir exclusivamente los contenedores marrones destinados a residuos orgánicos y será totalmente gratuito para los usuarios del servicio en Palma.
Además, al no estar vinculada a información personal, una misma persona podrá recoger varias tarjetas en una sola gestión.
Cómo obtener la nueva tarjeta
El proceso para conseguir la nueva tarjeta ya está en marcha en Palma. Actualmente puede recogerse en las oficinas de EMAYA situadas en Joan Maragall y Son Pacs.
La empresa municipal también ha habilitado distintas mesas informativas repartidas por varios barrios de la ciudad para facilitar la transición antes de que desaparezca definitivamente el sistema actual.
Qué documentos hacen falta
Para retirar la nueva Tarjeta Llave únicamente será necesario presentar:
- El DNI
- Un documento que acredite la residencia en Palma o la titularidad de una actividad económica
Uno de los puntos que más interés ha generado entre los vecinos es que la gestión podrá realizarse sin cita previa, lo que busca agilizar el reparto antes del cambio definitivo de sistema.
Cuándo dejará de funcionar la Tarjeta Ciudadana
El sistema actual de apertura mediante la Tarjeta Ciudadana dejará de estar operativo durante el mes de junio de 2026, aunque por el momento no se ha comunicado una fecha exacta para la desconexión definitiva.
Por ese motivo, EMAYA recomienda realizar el cambio cuanto antes para evitar problemas de acceso a los contenedores orgánicos una vez se active exclusivamente el nuevo modelo.
Dónde consultar los puntos de reparto
La información actualizada sobre las mesas informativas y puntos de distribución podrá consultarse a través de la página web de EMAYA, donde se irá publicando el calendario de atención en los distintos barrios de Palma.
Con este cambio, Palma afronta una transición obligada en uno de los sistemas vinculados a la recogida selectiva de residuos, después de que el modelo implantado hasta ahora quedara cuestionado por cuestiones relacionadas con la protección de datos personales.
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