La denuncia de las grietas y desprendimientos en el muro de Villa Dragan de Palma partió de la propiedad de la casa

La denuncia sobre las grietas y desprendimientos producidos en el muro exterior de Villa Dragan fue una iniciativa de la propiedad del inmueble, que presentó el pasado 17 de abril ante las áreas de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma; el departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca, los Bomberos de Palma, la Autoridad Portuaria de Baleares y la comunidad de propietarios vecina. Lo hizo a través de un escrito remitido desde la sociedad Draganera, cuya consejera delegada es Daniela Verónica Gusa de Dragan, segunda esposa y heredera de Constantin Dragan, y que firman los consejeros de la sociedad Antonio Calvo y Massimiliano Macchi.

En el documento se pone de relieve "el peligro de caída del muro de la casa del Paseo Marítimo" y "el grave riesgo para la seguridad" que en estos momentos supone el estado de ese elemento exterior, de 6 metros de altura y 81 de longitud. Asegura la propiedad del inmueble que "las grietas se formaron el año pasado como consecuencia de las obras de reforma del Passeig Marítim" y que como consecuencia de estos desperfectos "han aparecido además manchas de humedad en la parte baja del muro porque el agua del jardín no puede drenarse" como antes, solicitando a las autoridades "una intervención inmediata para evitar el derrumbe del muro perimetral". A la vez reclama "una descripción detallada de las obras del Marítimo para realizar un análisis y comprender por qué el jardín superior ya no drena como antes".

Como informó este diario, el informe de los Bomberos de Palma del 23 de abril confirmó los desperfectos, las grietas en el muro y los desprendimientos, "pero descartó el riesgo de derrumbe inminente". Y remitió su informe al departamento de Patrimonio de Cort, habida cuenta de que la casa, de 1930, está catalogada y cuenta con el máximo grado de protección patrimonial.

Detalle del muro, que acumula humedad en la parte la parte inferior por el mal drenaje del jardín / Miguel Vicens

También solicita la propiedad de Villa Dragan que se tale un pino centenario que desde el terreno vecino se apoya en la parte lateral del muro. "Las raíces del árbol están dañando el muro divisorio entre nuestras propiedades y existe un grave riesgo de que el árbol se caiga en caso de viento fuerte».

Los vecinos están en contra de esta medida drástica que solicita la propiedad de Villa Dragan, porque considera que el pino, que resistió los temporales de viento del pasado enero, está sano, según las consultas que han podido realizar, ha confirmado a este diario el presidente de la comunidad de 22 propietarios, Manolo Presa.

Como ya informó este diario, la Autoridad Portuaria de Baleares ha acordonado e instalado vallas alrededor de Villa Dragan, en el Paseo Marítimo de Palma, tras la aparición de grietas en el muro exterior semicircular de la casa y la denuncia sobre cascotes caídos sobre la vía pública. A la vez, en la parte baja del muro, se ha aplicado una capa de cemento que ha tapado los desperfectos de esa zona en todo el perímetro, una zona con humedad acumulada.

FOTOS | Alertan del riesgo de derrumbe del muro de Villa Dragan, en el Paseo Marítimo de Palma / B.RAMON / DMA

Una de los más emblemáticos edificios del barrio de El Terreno

Villa Dragan es un edificio histórico, uno de los últimos grandes palacios que se erigieron a principios del siglo XX en la zona del barrio del Terreno. Su ubicación, elevada sobre el Paseo Marítimo, desciende hasta la altura del paseo con un jardín escalonado, lo que, unido a su característica torre, lo ha convertido en uno de los inmuebles más emblemáticos de Palma.

La villa fue construida a principios de la década de 1930 por encargo de los hermanos Ballester, indianos que se habían enriquecido en América, como gemela del palacio de Marivent, obra del arquitecto Guillem Forteza. En los años sesenta fue adquirida por Constantin Dragan por quince millones de pesetas, magnate del petróleo y el gas licuado nacido en Rumanía, pero nacionalizado griego y español, que falleció en Palma en 2008, a los 91 años y cuya herencia fue objeto de una larga disputa judicial en varios países de Europa.

La relevancia pública de Dragan, que se negó a vender repetidamente su emblemática casa de Palma, le vino por su defensa constante del europeísmo. En 1967 creó la Fundación Europea Dragan, con sedes en Milán, Roma, Bucarest, Lugoj y Palma, donde contó con una importante actividad pública que fue decayendo a principios de los noventa. La fundación fue creada por el empresario como una institución de carácter eminentemente europeo en un momento en el que Europa daba la espalda a España por la dictadura franquista.