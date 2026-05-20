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La calle Sant Esperit emerge por la masificación turística en Sant Miquel en el centro de Palma: “Aquí evitamos que los guiris nos atropellen”

Con el aumento de los edificios que se están rehabilitando y la mayor afluencia de personas que recorren esta calle, cada vez van abriendo más negocios

VÍDEO | La calle Sant Esperit emerge por la masificación turística en Sant Miquel en el centro de Palma: “Evitamos que los guiris nos atropellen”

VÍDEO | La calle Sant Esperit emerge por la masificación turística en Sant Miquel en el centro de Palma: “Evitamos que los guiris nos atropellen”

Redacción digital

Redacción

Palma

La calle Sant Esperit está emergiendo como alternativa entre los residentes y los trabajadores del centro de Palma para eludir caminar por la Calle San Miguel que, durante la mayor parte del día, está abarrotada por los turistas. “Vamos por aquí para evitar que los guiris nos atropellen. Puedes pasear tranquilo”, señalan Rosa y Marino que regresan después de ir a comprar al Mercat de l’Olivar.

Esta vía recibió popularidad después de que Francina Armengol saliera a tomar copas la madrugada del miércoles 7 de octubre en el Hat Bar durante las restricciones del Covid, incumpliendo los límites horarios impuestos por el Govern por la crisis sanitaria.

“Ir con el carrito de la compra es imposible”

La calle Sant Esperit, que une la Plaza del Banc de s’Oli con la calle Ample de la Mercè, es una opción que está ganando fuerza a pesar de que en la mayoría de los casos se recorren más metros. “Ir con el carrito de la compra por Sant Miquel es imposible. Está saturado. Vivo cerca de La Catedral”, cuenta Ana.

El revivir de esta vía también se produce porque es un lugar tranquilo en el que muchas veces coincides con las mismas personas. “Camino por aquí porque es más agradable. La gente ya se conoce. Sant Miquel es una autopista y no me gusta. Es para el turismo. Me gustan más estas calles”, apunta Pilar Gómez, que sale de trabajar.

El barrio crece porque pasan más personas, pero también porque muchos edificios abandonados se están rehabilitando. “Sant Miquel va lleno y la diferencia de ir por aquí es enorme. El barrio está creciendo. Se están reformando muchas casa y se nota que hay más gente”, sostiene Carme Oliver.

Abren más negocios

Con el aumento de los edificios que se están rehabilitando y la mayor afluencia de personas que recorren esta calle, cada vez van abriendo más negocios. Además de haber una sauna que lleva operando más de 30 años, o el local de comida preparada Ca’n Vallori, Duorama abrió en 2022 y en los últimos meses hicieron lo propio el café y brunch Ca Na Sissy y la tienda para corredores Hollyday Running.

“Vivo en este barrio y creo que está creciendo. No había una tienda así en el centro de Palma. Además, este deporte está de moda. Aquí cada vez pasan más residentes locales, pero también lo hacen extranjeros y turistas”, señala Holly, la propietaria de Hollyday Running.

Llonguets en el centro de Palma

Los propietarios de Duorama perciben la evolución de la calle: “Es porque han abierto varios negocios y porque la gente evita la masificación. De 2022 a ahora notamos el cambio. La calle es más bonita. De lo que era a lo que es ahora no hay color”.

Es una cafetería que defiende la identidad mallorquina: “Estamos enfocados en la gente local. Un ejemplo claro es que cogemos vacaciones en agosto”.

Su especialidad son los llonguets de pollo mechado, el de panceta y el de berenjenas. También cuentan con un plato del día, que siempre es vegano, pero al que se le puede añadir una proteína de origen animal.

Noticias relacionadas y más

“Caminar por aquí es más bonito. En Sant Miquel hay saturación de gente, tienes que ir esquivando a las personas. También evito ir por la Plaza Mayor”, cuenta Antoni Oliver. Así, la masificación turística puede dar una oportunidad a que calles olvidadas tengan una nueva vida.

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