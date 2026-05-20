El Ayuntamiento de Palma ya tramita la licencia para que el restaurante Roka se instale en mayo de 2027 en el nuevo Paseo Marítimo

Roka, uno de los restaurantes de moda en el panorama gastronómico internacional, fundado en 2004 por el grupo de restauración Azumi de Rainer Becker y Arjun Waney, abrirá en mayo de 2027 un local de restauración en el Paseo Marítimo de Palma, en mismo emplazamiento que ocuparon sucesivamente las discotecas Luna, Abraxas y Pachá desde mediados de los años ochenta del siglo pasado hasta 2018.

La Fundació Natzaret, propietaria del solar, tiene un acuerdo con el grupo de restauración supeditado a la concesión de la licencia municipal, detalló a este diario su presidente, Guillem Cladera. La licencia, que ya ha empezado a tramitar el Ayuntamiento de Palma, supondrá sacar de la ruina las dependencias que ocuparon las antiguas discotecas y adecuarlas para el nuevo restaurante, según el proyecto del arquitecto Guillermo Reynés, del estudio Gras Reynés Arquitectos, autor de proyectos como el Hotel Son Bunyola, la transformación de la plaza Gomila, en el Terreno, o el nuevo Colegio Montesión, por citar tres de sus últimas intervenciones. Reynés calcula que el nuevo proyecto, pendiente de la tramitación de la licencia, puede estar listo para abrir el restaurante en mayo de 2027, aunque reconoce que ahora depende de los permisos municipales.

La última intervención en el espacio se remonta a principios de junio de 2024, cuando se retiraron los escombros de la demolición de unas obras ilegales que se habían ejecutado a instancias de Cort tras los últimos años de actividad de la discoteca. Posteriormente, coincidiendo con la inauguración del Paseo Marítimo, en noviembre de 2025, se limpiaron los grafitis de su fachada exterior y se cerraron los espacios interiores para evitar que accedieran personas sin techo.

La recuperación del espacio, además de eliminar una ruina del nuevo Paseo Marítimo y abrir un restaurante de fama internacional, permitirá dignificar una de las pequeñas joyas de la ciudad de Palma, los Jardins de Natzaret, declarados Bien de Interés Cultural en 2004 , "la mejor panorámica de la bahía de Palma", tal como la definió el archiduque Luis Salvador de Austria.

Representan el único ejemplo de jardín del siglo XIX que se conserva en Palma, pero la finca en la que están ubicados, s’Hort de El Terreno, está fechada en el año 1784. La construcción de la zona verde se realizó entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. La finca y el terreno pertenecieron al del Cardenal Despuig, que la compró en 1805. Los Jardins de Natzaret se pueden visitar en horario matinal desde septiembre de 2021, pero su recorrido serpenteante entre bancales y todavía hermosas vistas al puerto queda disminuido por la ruina de las antiguas discotecas que soporta a sus pies.

Estado actual de la entrada de la antigua discoteca Pachá, en el Paseo Marítimo de Palma / Miguel Vicens

Un restaurante que nació en Londres en 2004 centrado en la cocina japonesa de estilo robatayaki

El concepto del restaurante Roka, centrado en la cocina japonesa de estilo robatayaki, fue creado en Londres en el año 2004, recreando un ambiente elegante, moderno y cosmopolita en sus locales, que giran alrededor de esa cocina a la brasa japonesa. En sus locales destaca la parrilla robata abierta en el centro del restaurante; la mezcla de cocina japonesa tradicional con una presentación y ambiente contemporáneos; el sushi y sashimi de alto nivel, aunque el protagonismo es de las brasas; así como un precio medio por encima de los cien euros por persona. Además, entre sus platos más celebrados se encuentran el Wagyu y carnes a la robata, el bacalao negro, las brochetas de pulpo o marisco, el tartar de atún, así como los cócteles japoneses y sakes.

El restaurante nació en Londres y tiene delegaciones en Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Turquía, Kuwait, Baréin y Grecia. El futuro restaurante del Paseo Marítimo será su primer restaurante en España, aunque en la isla cuenta con un formato estacional de verano en el Hotel Cap Vermell de Canyamel que este año cumplirá su quinta temporada consecutiva.