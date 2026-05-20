Angélica Pastor cuestiona la estrategia del PSOE: "No veo al partido unido"

La regidora del PSOE de Palma, Angélica Pastor, expresó este martes en Canal 4 TV su malestar con la situación que atraviesa el PSOE, tanto en Baleares como a escala estatal, y se refirió a un partido sin cohesión interna, ni un rumbo claro.

Durante su intervención en el programa Tot4, Pastor dejó claro que no ve a los socialistas en condiciones de afrontar con solidez el próximo ciclo electoral. “No veo el partido unido”, afirmó, al tiempo que criticó que a estas alturas se desconozca quiénes acabarán encabezando las candidaturas para los comicios autonómicos y municipales previstos en 2027.

La regidora vinculó esa falta de pulso interno con los últimos tropiezos electorales del partido, en especial con el batacazo del PSOE andaluz. A su juicio, la dirección federal está más centrada en “el control orgánico” que en reconectar con la militancia y con los votantes.

Pastor se mostró además muy crítica con la estrategia de la cúpula socialista en los territorios y aseguró que no cree que desde Madrid se ignorara el desenlace que se venía encima en Andalucía. En esa línea, censuró el envío de ministros "como satélites" a las federaciones autonómicas con el objetivo de reforzar el control interno del partido.

En su diagnóstico, el PSOE arrastra una etapa marcada por la "división" y el "fraccionamiento territorial", una dinámica que, según sostuvo, está pasando factura en las urnas. También lamentó que no se respeten las distintas sensibilidades internas y que una parte de la militancia no se sienta tenida en cuenta.

Crítica con Negueruela

"Los militantes de base no se sienten apreciados", vino a señalar Pastor, que también puso en cuestión la actuación de algunos dirigentes socialistas.

Hay que recordar que Pastor es una de las voces más críticas con el actual secretario general de Palma, Iago Negueruela, hasta el punto de que ha dado un paso atrás en el Ayuntamiento de Palma, donde abandonó su dedicación exclusiva como regidora del grupo municipal socialista para abordar nuevos retos profesionales.