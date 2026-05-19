El PSIB, MÉS y Unidas Podemos instan a Cort a disculparse ante Ben Amics por la cancelación de la verbena del Orgullo
Los tres grupos municipales cuelgan la bandera Lgtbi de la fachada del Ayuntamiento para denunciar la actitud del alcalde
El PSIB-PSOE, MÉS per Palma y Unidas Podemos han instado al Ayuntamiento de Palma a disculparse públicamente ante la asociación Ben Amics por la cancelación definitiva de la verbena del Día del Orgullo.
Los tres grupos municipales han presentado este martes una proposición --que se debatirá en el pleno de este mes de mayo-- en defensa de los derechos Lgtbi y para garantizar la celebración del Orgullo 2026 en Palma.
Los partidos de izquierda, en un comunicado conjunto, han considerado que la cancelación se debe a la "falta de voluntad política" del Consistorio y han sostenido que el "retroceso institucional" en estas cuestiones contribuye a "normalizar discursos de odio e invisibilizar" al colectivo.
Con la iniciativa, tratarán de obtener la mayoría necesaria para instar al equipo de gobierno a se disculpe públicamente ante Ben Amics y el colectivo Lgtbi por la cancelación de la verbena y a que garantice el desarrollo del resto de actos del Orgullo y de la manifestación convocada para el próximo 28 de junio.
Entre otras cuestiones, plantearán la recuperación de los talleres de Diversidad Sexual y de Género de PalmaEduca, la creación de un protocolo de coordinación con las entidades Lgtbi y la vuelta de la bandera del Orgullo a la fachada de Cort.
La moción sostiene que Ben Amics registró la documentación necesaria el pasado 27 de enero, pero que el Ayuntamiento no convocó ninguna reunión de coordinación ni tramitó permisos esenciales durante 85 días.
La primera reunión, añade, no se celebró hasta el 22 de abril y, finalmente, el 30 de abril la entidad anunció la cancelación de la verbena por primera vez en décadas.
Asimismo, los partidos han denunciado públicamente que el equipo de gobierno haya eliminado programas y espacios de visibilización Lgtbi mientras, según han sostenido, aumentan las agresiones contra miembros del colectivo.
Durante la presentación de la moción, a la que han acudido la regidora socialista Elena Navarro, el regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras y la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, los tres grupos han colgado una bandera del Orgullo en la fachada de Cort para criticar que el Ayuntamiento se negase ha realizar el acto institucional de la colgada de bandera del colectivo.
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