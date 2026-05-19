Palma estrena una nueva tarjeta para abrir el contenedor marrón porque el actual sistema vulnera la protección de datos

Emaya estrenará un nuevo sistema para abrir los contenedores marrones (exclusivamente para depositar materia orgánica) después de que un contundente informe de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) le responsabilice de vulnerar la protección de datos personales con el actual método. De este modo, la empresa pública ha puesto en marcha una nueva Tarjeta Llave gratuita, un dispositivo que será obligatorio para seguir accediendo a estos depósitos cuando el modelo actual de apertura con la Tarjeta Ciudadana deje de funcionar a lo largo del próximo mes de junio.

Tal como publicó este periódico en marzo, la AEPD dio al Consistorio un plazo de tres meses para hacer cambios o desmantelar el sistema de recogida. Tras estudiar una denuncia de dos abogados de Palma, la Agencia consideró que se estaban conculcando sus derechos y los de todos los ciudadanos que introducían su número de tarjeta ciudadana en los contenedores marrones.

La empresa municipal ya ha activado el reparto de estas tarjetas en sus oficinas de Joan Maragall y Son Pacs, además de apoyarse en mesas informativas distribuidas por distintos puntos de la ciudad para facilitar la transición. El objetivo es que los usuarios del servicio puedan adaptarse al nuevo sistema antes de que quede desactivado el anterior.

Las nuevas tarjetas ya están disponibles. / Cort

Para recoger la tarjeta solo será necesario presentar el DNI y un documento que acredite la residencia o la titularidad de una actividad económica. La retirada puede hacerse sin cita previa y, además, es posible recoger varias tarjetas en una sola gestión, ya que estos dispositivos no están vinculados a datos personales.

Puntos informativos

Emaya señala que la información actualizada sobre los puntos informativos repartidos por los barrios de Palma podrá consultarse en su página web, desde donde se irá comunicando el calendario de distribución y atención.

El Ayuntamiento defendió durante el procedimiento abierto por la AEPD que no había tratamiento de datos personales y que se trataba de "datos estadísticos sin ninguna información de carácter personal". También sostuvo que "la única finalidad" era "conocer el uso que se hace" de esos contenedores "para una mayor o menor frecuencia de recogida" o ajustar su número por zonas.

Emaya señala que la actual tarjeta no estará asociada a ningún dato personal.