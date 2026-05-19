Palma acoge la primera apertura de Saigu en Mallorca, la marca de maquillajes que arrasa entre las celebridades españolas

Palma acoge la primera apertura de Saigu en Mallorca este jueves. La marca de maquillajes estrena en la isla su tienda propia en el Carrer Sant Miquel. "Te esperamos con música, picoteo y nuestro Colorete Deià de regalo. Este espacio celebra nuestro vínculo con las Islas Baleares", comunican en redes sociales.

La reina Letizia, con maquillaje Saigu en Mallorca

Aumentaron su visibilidad después de que la reina Letizia utilizara un labial suyo en la clausura de la 15ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, además de que en 2026 repitiera por segundo año consecutivo como maquillaje oficial de los Premios Goya.

La apertura en Palma será la quinta después de contar con espacio propio en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. "Inauguramos nuestro nuevo espacio en el corazón de Palma y no podemos estar más emocionadas. Un lugar donde vivir el universo Saigu de cerca, descubrir todos nuestros productos y disfrutar de experiencias de maquillaje diseñadas para ti", aseguran a través de su página web.

Horario y servicios

El horario será de lunes a sábado de 10 horas a 21: 30 con domingos y festivos cerrados.

Además de tener toda su colección disponible, también contarán con cursos y servicios. Ofertan cursos de automaquillaje para aprender a maquillarse y otro enfocado o en el foco de ojos o el rostro. Para días especiales ofrecen servicio de maquillaje y una opción premium para días especiales.

Otro de los servicios que ofrecen es una asesoría de Colorimetría donde ayudan a identificar "los colores que mejor armonizan contigo para resaltar tu belleza natural".

Nace en Menorca

La empresa surge en las Islas Baleares como reconocen en su página web: "Saigu nació en Menorca y, como las historias que más nos gustan, nació de una amistad. La de Gerard Prats y David Hart. Un químico especializado en dermofarmacia y cosmética y un experto en marketing digital que se conocen desde la adolescencia".

Añaden cuándo fue y por qué eligieron este nombre: "Les une un profundo amor por su isla y por el Mediterráneo y, desde 2019, la idea de crear una marca de maquillaje práctico, eficaz y honesto, que cuide tu piel y el planeta. Escoger nombre nos costó un poco más, pero nos quedamos con Saigu, que viene de 's’aigua' y significa 'el agua' en menorquín porque así es como nos sentimos: naturales, transparentes y en constante movimiento".