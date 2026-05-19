Convocan una contramanifestación antifascista en Palma ante el acto fascista de Núcleo Nacional en sa Feixina

La Coordinadora Antifeixista de Mallorca ha convocado una concentración antifascista para este domingo 24 de mayo frente al Consolat de Mar, en respuesta al acto organizado por el grupo ultra Núcleo Nacional en el monumento de sa Feixina de Palma. La protesta comenzará a las 10.00 horas y pretende denunciar "la normalización del fascismo" y la permisividad institucional ante este tipo de convocatorias.

La plataforma ha cargado contra el Ayuntamiento de Palma y la Delegación del Gobierno por permitir la celebración del acto de carácter neonazi. En un comunicado difundido este miércoles, la Coordinadora considera que las instituciones están otorgando "impunidad" a expresiones fascistas en las calles y acusa tanto al alcalde de Palma, Jaime Martínez, como al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, de facilitar que la concentración ultra pueda celebrarse.

"Queremos decirles que no nos representan, que no miraremos hacia otro lado y que nos encontrarán siempre de frente", señala el texto difundido por el colectivo antifascista, que hace un llamamiento a toda la población mallorquina a movilizarse contra el avance de la extrema derecha.

La protesta se producirá el mismo día en que Núcleo Nacional ha convocado un acto de apoyo al monumento de sa Feixina, después de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática acordara incluir el obelisco en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática y ordenara su retirada.

El monumento fue construido durante la dictadura franquista para homenajear a los fallecidos del crucero Baleares, hundido durante la Guerra Civil en la batalla del Cabo de Palos. Aunque el actual gobierno municipal sostiene que el monolito ha sido "resignificado", colectivos memorialistas y organizaciones antifascistas continúan reclamando su eliminación definitiva.

Núcleo Nacional, organización vinculada a la ultraderecha juvenil y registrada políticamente bajo la denominación Noviembre Nacional, ha protagonizado distintas movilizaciones ultras en ciudades como Madrid y ha sido monitorizada por las fuerzas de seguridad por su actividad extremista.

Desde la Coordinadora Antifeixista de Mallorca han insistido en que Palma "no puede convertirse en un espacio de impunidad para el fascismo" y han reivindicado la tradición antifascista de la isla. "Mallorca ha sido, es y será una tierra antifascista", concluye el comunicado.

Esta indignación se une a la del grupo ARCA, que también ha reclamado a la Delegación del Gobierno que impida la concentración de Núcleo Nacional. La entidad considera especialmente grave que un colectivo de esta orientación pretenda presentarse ahora como defensor del monumento.

A su juicio, se trata de una maniobra que busca "protagonismo" y hacer "apología de su destructiva ideología", además de generar confrontación ciudadana. ARCA advierte incluso de que este tipo de actos pueden acabar poniendo en peligro el propio monumento.

La asociación ha querido dejar claro que su defensa de Sa Feixina responde exclusivamente a sus valores culturales, históricos y arquitectónicos, y no a ninguna utilización política o ideológica. "ARCA ha defendido y continuará defendiendo el monumento de sa Feixina por sus valores culturales históricos y arquitectónicos, y no justificaremos nunca su utilización perversa", subraya la entidad.

En este sentido, recuerda que el monumento fue resignificado en 2010 a partir de un consenso político y que, desde entonces, su permanencia se ha apoyado en criterios patrimoniales y en la normativa de protección histórica, tanto balear como estatal. ARCA sostiene que esa línea de defensa ha permitido obtener sentencias favorables a su mantenimiento sin que ello contradiga la legislación sobre memoria democrática.