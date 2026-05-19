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ARCA reclama a Delegación del Gobierno que desautorice el acto fascista previsto en sa Feixina

La entidad defiende la conservación del monumento erigido por el franquismo por sus valores patrimoniales, pero rechaza que se utilice como escenario de exaltación fascista

Núcleo Nacional se manifestará el sábado para defender sa Feixina.

Núcleo Nacional se manifestará el sábado para defender sa Feixina. / EFE

Redacción Palma

Palma

ARCA ha expresado su "indignación" por la concentración convocada ante el monumento de sa Feixina por el grupo neonazi Núcleo Nacional y ha reclamado a la Delegación del Gobierno que la impida. La entidad considera especialmente grave que un colectivo de esta orientación pretenda presentarse ahora como defensor del monumento.

A su juicio, se trata de una maniobra que busca "protagonismo" y hacer "apología de su destructiva ideología", además de generar confrontación ciudadana. ARCA advierte incluso de que este tipo de actos pueden acabar poniendo en peligro el propio monumento.

La asociación ha querido dejar claro que su defensa de Sa Feixina responde exclusivamente a sus valores culturales, históricos y arquitectónicos, y no a ninguna utilización política o ideológica. "ARCA ha defendido y continuará defendiendo el monumento de sa Feixina por sus valores culturales históricos y arquitectónicos, y no justificaremos nunca su utilización perversa", subraya la entidad.

En este sentido, recuerda que el monumento fue resignificado en 2010 a partir de un consenso político y que, desde entonces, su permanencia se ha apoyado en criterios patrimoniales y en la normativa de protección histórica, tanto balear como estatal. ARCA sostiene que esa línea de defensa ha permitido obtener sentencias favorables a su mantenimiento sin que ello contradiga la legislación sobre memoria democrática.

Resignificado en 2010

La entidad insiste también en que el monumento está adaptado a la Ley de Memoria Histórica desde 2010 y reivindica esa norma como una herramienta necesaria para la reparación y la recuperación de la memoria colectiva e individual. En esa línea, lamenta la derogación de la ley balear y defiende que, si realmente se quiere avanzar en memoria democrática, hace falta acuerdo entre partidos y sociedad civil.

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ARCA rechaza así cualquier "utilización partidista del monumento" y sostiene que permitir este acto ultra supondría abrir espacio a grupos que aprovechan las divisiones entre fuerzas democráticas. Por ello, reclama cerrar el paso a organizaciones extremistas que, bajo la cobertura de una concentración, utilicen Sa Feixina como escaparate político.

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