Acordonan el muro exterior de Villa Dragan, en el Paseo Marítimo de Palma, y le aplican una capa de cemento tras la aparición de grietas

La Autoridad Portuaria de Baleares ha acordonado e instalado vallas alrededor de Villa Dragan, en el Paseo Marítimo de Palma, tras la aparición de grietas en el muro exterior semicircular de la casa y la denuncia sobre cascotes caídos sobre la vía pública. A la vez, en la parte baja del muro, se ha aplicado una capa de cemento que ha tapado los desperfectos de esa zona en todo el perímetro

Tras una denuncia que recibieron, los Bomberos de Palma emitieron un informe el pasado 23 de abril sobre el estado de este muro de piedra exterior de Villa Dragan, constatando los graves desperfectos de la pared de mampostería, que se habrían producido por las recientes obras de reforma de la calle, pero señalando a la vez que el riesgo de derrumbe, aun siendo cierto, no resulta inminente. Y trasladando el aviso al Ayuntamiento de Palma para que los técnicos de patrimonio decidan qué intervención se requiere, al tratarse de un edificio catalogado y contar con el máximo grado de protección patrimonial.

Los bomberos localizaron varios puntos donde el muro sufre grietas y donde se han desprendido piedras. También constataron la presión que ejerce uno de los pinos, situado muy cerca del muro, sobre su estructura. El informe ha sido remitido al departamento de patrimonio del Ayuntamiento, alertando del peligro de colapso. Durante la inspección los bomberos trataron de contactar con los propietarios del inmueble, aunque no pudieron localizarlos.

En el muro exterior se aprecia que se ha aplicado una capa de hormigón a las grietas / Miguel Vicens

Villa Dragan es un edificio histórico, uno de los últimos grandes palacios que se erigieron a principios del siglo XX en la zona del barrio del Terreno. Su ubicación, elevada sobre el Paseo Marítimo, desciende hasta la altura del paseo con un jardín escalonado, lo que, unido a su característica torre, lo ha convertido en uno de los inmuebles más emblemáticos de Palma.

La villa fue construida a principios de la década de 1930 por encargo de los hermanos Ballester, indianos que se habían enriquecido en América, como gemela del palacio de Marivent, obra del arquitecto Guillem Forteza. En los años sesenta fue adquirida por Constantin Dragan por quince millones de pesetas, magnate del petróleo y el gas licuado nacido en Rumanía, pero nacionalizado griego y español, que falleció en Palma en 2008, a los 91 años y cuya herencia fue objeto de una larga disputa judicial en varios países de Europa.

La relevancia pública de Dragan, que se negó a vender repetidamente su emblemática casa de Palma, le vino por su defensa constante del europeísmo. En 1967 creó la Fundación Europea Dragan, con sedes en Milán, Roma, Bucarest, Lugoj y Palma, donde contó con una importante actividad pública que fue decayendo a principios de los noventa. La fundación fue creada por el empresario como una institución de carácter eminentemente europeo en un momento en el que Europa daba la espalda a España por la dictadura franquista.