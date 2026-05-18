Palma estrena un contenedor de vidrio transparente para visualizar qué se recicla

Palma ha estrenado un contenedor transparente para el reciclaje de vidrio, una iniciativa impulsada por Emaya y Ecovidrio con la que ambas entidades quieren combatir las dudas ciudadanas sobre el destino real de los residuos y visualizar de forma directa que en estos depósitos solo se recogen envases de vidrio.

El nuevo dispositivo, de carácter itinerante, ha quedado instalado en la plaza del Mercat de Pere Garau, donde permanecerá durante un tiempo antes de seguir su recorrido por otras ciudades dentro de una campaña estatal de sensibilización. La principal novedad es que permite ver el interior del contenedor y comprobar qué residuos se depositan realmente.

La llegada de este modelo coincide con la difusión de los datos de reciclaje de vidrio en Palma, que cerró 2025 con 10.521 toneladas recogidas. Esa cifra sitúa a la ciudad como la cuarta capital de provincia con mejor porcentaje de reciclaje de vidrio. En términos individuales, cada residente depositó de media 24,3 kilos de envases de vidrio en alguno de los 1.600 contenedores verdes repartidos por el municipio.

Representantes de Cort y del Mercat de Pere Garau, este lunes. / Cort

El gerente de Emaya, Lorenzo Morey, ha valorado positivamente estos resultados y ha destacado que el Día Mundial del Reciclaje sirve para "concienciar a la población, así como a las instituciones y las empresas, de la necesidad de seguir avanzando decididamente en el camino del aprovechamiento de los residuos". También ha defendido que Palma se mantiene entre las ciudades que apuestan con más claridad por la reutilización y la economía circular.

83 recipientes de vidrio por cada habitante

Según los datos presentados, cada habitante de Palma recicló el año pasado 83 recipientes de vidrio, una cifra que Morey ha considerado "muy significativa". Los beneficios ambientales de ese volumen de reciclaje también son relevantes: la ciudad evitó la emisión de más de 6.000 toneladas de CO2, ahorró más de 7.500 MWh de energía y evitó la extracción de más de 12.600 toneladas de materias primas.

El contenedor transparente responde precisamente a una de las inquietudes que Ecovidrio detecta en parte de la ciudadanía: la sospecha de que los residuos reciclados no siempre se separan correctamente. Con este formato visible, la campaña quiere dejar claro que la recogida selectiva del vidrio se realiza de forma diferenciada y que el contenido depositado mantiene su trazabilidad desde el origen.

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Para Emaya, el balance del vidrio en Palma es "un éxito", en palabras del propio gerente, que lo enmarca además en un contexto más amplio de mejora de los datos de reutilización de otros materiales.