Las nuevas piscinas de s'Aigua Dolça de Palma completan su equipamiento interior antes de la apertura

Tras ejecutar durante los últimos cinco meses las obras de mejora en la calle, el Ayuntamiento de Palma ha iniciado el equipamiento de las nuevas piscinas de s’Aigua Dolça con el objetivo de poder abrir las puertas de la infraestructura deportiva del barrio del Terreno lo más rápido posible.

Con este objetivo, adjudica cinco contratos menores por un valor global de 70.301 euros para dotar al nuevo edificio, diseñado por los despachos de arquitectura AIA Salazar Navarro y Barceló Balanzó, de los elementos necesarios para inaugurar las instalaciones: mobiliario, señalización, plan de seguridad, equipamiento informático y conductos de ventilación que ahora son obligatorios por un cambio de normativa que no contempló el proyecto inicial.

Empezando por el mobiliario del edificio, presupuestado en 17.545 euros, que, en el plazo previsto de un mes, dotará a los interiores de la infraestructura de seis tumbonas reclinables para el solárium de la piscina, cuatro bancos con perchero para la zona de playa de la piscina, tres fuentes de agua, cuatro mesas de trabajo, cuatro sillas de despacho, dos taburetes giratorios, 30 sillas apilables, una mesa de reuniones, dos armarios modulares altos, un tablón de anuncios, cinco papeleras metálicas circulares, seis percheros y una bancada de espera con tres asientos para el vestíbulo del edificio.

El equipamiento del nuevo edificio también incluye otros 17.545 euros para el proyecto de señalética, es decir, los carteles de información, accesibilidad y evacuación de un inmueble que cuenta con un aparcamiento de 80 plazas situado en las plantas sótano 1, baja y primera, que gestionará la SMAP. Y una zona deportiva, que gestionará el IME, y distribuye una piscina con todos sus elementos anexos, como baños y vestuarios, y dos plantas con salas de uso de gimnasios para abonados y salas de actividades dirigidas.

Vista del edificio de las nuevas piscinas de s'Aigua Dolça con la calle del mismo nombre recién reformada. / Miguel Vicens

Las señales de información que se instalarán serán 286. Y las de evacuación, 151. También se instalará señalética de accesibilidad, como pavimento podotáctil o encaminamiento tactovisual, un sistema de señalización que se aplica en el suelo para ser percibido con el pie o el bastón blanco. Su función es permitir a las personas con discapacidad visual desplazarse de forma segura y autónoma, detectando peligros o cambios de dirección. El plazo de ejecución de este proyecto también es de un mes.

Se incluyen también en el equipamiento necesario para poder inaugurar las instalaciones el denominado plan de autoprotección, presupuestado en 6.050 euros, es decir, la definición de las actuaciones elementales de seguridad con las que debe contar la infraestructura pública según la normativa, que además deben quedar registradas en la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern. Se trata de planes reglados en caso de incendios, inundación, derrame de sustancias peligrosas, brote de legionela, emanación de gases peligrosos o incendios de vehículos.

El objetivo es prevenir cualquier situación de emergencia, garantizar el conocimiento de los trabajadores y adiestrar y coordinar a los equipos de recursos humanos para su actuación eficaz durante el desarrollo de una eventualidad de estas características.

Unos ciudadanos pasan por delante de la fachada principal de las nuevas piscinas de s'Aigo Dolça / Miguel Vicens

El equipamiento del edificio deportivo también incluye, con un presupuesto de 11.858 euros, el montaje de una infraestructura informática que asegure además la conexión a la red interna del Ayuntamiento de Palma que comparten todos los edificios municipales, teniendo en cuenta, además, que en el proyecto arquitectónico ejecutado se instalaron unos conmutadores Ethernet que no son compatibles con los que el departamento de Innovación municipal utiliza en su red.

Finalmente, al edificio le falta todavía por instalar dos conductos de ventilación en la sala de depuración y de clima. Se trata de ventilaciones adicionales que ahora son necesarias por un cambio de normativa. Aunque esa normativa no se contempló en noviembre de 2017, durante la redacción del proyecto, porque no existía.

El proyecto de instalación cuenta con un presupuesto de 17.303 euros y un plazo de ejecución de un mes, como en el resto de los contratos descritos. El objetivo es garantizar la renovación del aire para no comprometer la seguridad de los operarios que acudan a la sala de depuración, así como proteger los componentes eléctricos instalados en un espacio con presencia de componentes químicos y elevada humedad.