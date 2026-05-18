Més quiere reducir el tamaño de las terrazas en los barrios más saturados de Palma

Més per Palma llevará al próximo pleno una propuesta para limitar y reducir las terrazas de bares y restaurantes en los barrios más saturados, al considerar que la presión turística está disparando el ruido y deteriorando la calidad de vida vecinal. La formación acusa al gobierno del PP de haber dado "barra libre a la privatización del espacio público" y de haber agravado los problemas de convivencia al eliminar controles y facilitar la expansión de bares y restaurantes. La portavoz, Neus Truyol, sostiene que "el ruido y la masificación están expulsando a los vecinos de sus casas".

La iniciativa llega después de las protestas vecinales bajo el lema "El ruido es tortura" y de la reciente sentencia del TSJIB que reconoce la "tortura acústica" sufrida por residentes en la plaza de Toros. Para Més, estos hechos reflejan que el problema ha dejado de ser puntual y se ha convertido en una cuestión estructural en varios barrios de la ciudad.

Entre las medidas que plantea la formación figuran una moratoria inmediata para nuevas licencias de bares y restaurantes en las zonas ya saturadas, el freno a nuevas autorizaciones o ampliaciones de terrazas en los barrios con más conflictividad, la recuperación de la distancia mínima entre establecimientos de restauración y la vuelta del censo público de actividades que permitía consultar las licencias concedidas en cada barrio.

Més también reclama un plan intensivo de inspecciones durante la temporada turística para perseguir incumplimientos de la normativa de ruidos y plantea reducir el espacio que ocupan las terrazas en plazas y calles peatonales. "Cuando una plaza pública deja de ser un espacio de convivencia y se convierte en una terraza infinita, lo que está fallando es el modelo de ciudad", afirma Truyol.

Santa Catalina, sa Llotja o Cort

La formación pone como ejemplo de esta saturación a barrios como Santa Catalina, es Jonquet, sa Llotja, Cort, el Puig de Sant Pere, Bons Aires, Pere Garau, la plaza de Toros, s’Arenal o Can Pastilla, donde denuncia una ocupación "desbordada" del espacio público, con aceras impracticables, ruido constante e incumplimientos reiterados.

Truyol acusa además al PP de haber desmantelado herramientas de control y transparencia impulsadas en anteriores mandatos. "El PP ha decidido poner una alfombra roja a los intereses económicos de unos pocos mientras los barrios pierden identidad, comercio de proximidad y calidad de vida", sostiene. Y lanza una advertencia final: "Si no actuamos ahora, la ciudad acabará siendo inhabitable para la mayoría de los palmesanos".