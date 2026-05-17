La Fira del Caragol de Sant Jordi reafirma su tirón popular en su 24ª edición: "Hay que venir a probarlos"

Sol, ambiente festivo y olor a caracoles cocinándose desde primera hora. Sant Jordi ha celebrado este domingo la jornada central de la 24ª edición de la Fira del Caragol, una cita ya consolidada dentro del calendario popular de Palma que ha vuelto a atraer a cientos de vecinos y visitantes durante todo el día.

La Fira ha arrancado a las nueve de la mañana con un pasacalles protagonizado por los xeremiers de Sant Jordi, encargado de animar las calles y dar inicio oficial a la feria. Media hora más tarde han abierto los diferentes puestos de caracoles, gestionados tanto por la asociación Fira del Caragol como por entidades y establecimientos locales, entre ellos Olla Caragolera, Caragols de Muro, Caragols Son Pou, Caragol Bover, Caragols Son Pieras, Ascaib, Can Quirante y el Cafè de sa Plaça, que han ofrecido distintas recetas tradicionales mallorquinas

El pequeño Marc Sánchez, de nueve años, no veía claro eso de comer caracoles. Sus padres, sentados junto a él en una de las mesas colocadas en la plaza, insistían en que los probara: "¡Si están muertos, solo tienes que chupar!", le decían al joven, que no acababa de estar del todo convencido. Con los ojos cerrados y de una vez, Sánchez se ha terminado por atrever. Tras un escalofrío, ha confirmado: "Me gustan".

Por el contrario, Maria Sales ya sabe lo que es comer caracoles. Los ha degustado de todos los tipos, cuenta. A sus 86 años dice que tiene incluso receta propia: "Aquí no los harán mejores que yo. Hay que venir a Sant Jordi a probarlos, pero los míos están mejor", advierte entre risas.

Además de la oferta culinaria, la feria ha contado con espacios dedicados a productos artesanales, alimentación, complementos, libros y artículos de coleccionismo, convirtiendo la jornada en un punto de encuentro para el comercio local. También se han podido visitar una muestra de pintura y una exposición de motocicletas organizadas por el Club de Gente Mayor de Sant Jordi y Casablanca.

Uno de los actos más concurridos de la mañana ha sido el show cooking organizado por Ascaib, en el que los chefs Metus Mustafa Demir y Javier Veiga han preparado distintas recetas en directo con el caracol como ingrediente principal. A ello se ha sumado la exhibición de una ensaimada gigante de dos metros elaborada por el Forn de Can Coll, que ha despertado la curiosidad de muchos asistentes. La Colla Caragolera también ha ofrecido espectáculo cocinando una paella de caracoles para 300 personas.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha paseado a lo largo de la mañana por la Fira acompañado por el conseller de Vivienda José Luis Mateo. Precisamente el Ayuntamiento declaró hace una semanas la Fira de interés público municipal. Por Sant Jordi también se han dejado ver representantes del PSIB, Més per Mallorca y Coalició per Mallorca.

La programación ha concluido esta tarde con un baile popular y con el tradicional corredrac de los Guardians del Drac de Sant Jordi, que ha recorrido las calles del pueblo para poner el cierre a un fin de semana marcado por la gastronomía y las tradiciones locales.