Vecinos de Ses Veles escenifican la 'muerte' de la zona verde junto a Gesa

Los vecinos del barrio de Ses Veles de Palma se resisten a aceptar que la zona verde junto a Gesa se destine a nuevos edificios y a un aparcamiento, tal como proyecta el Ayuntamiento, y este sábado, 16 de mayo, han vuelto a reivindicar un parque en ese espacio de la calle Joan Maragall. Con una performance en la que se han disfrazado de la muerte han evidenciado el impacto que tendrán esas construcciones, marcando con cinta el perímetro que tendrá cada uno de los proyectos.

La pancarta reivindicando el parque. / .

La acción realizada este sábado ha querido constatar el escaso espacio verde que quedará si se construyen esos edificios junto a Gesa. Tras la cadena humana que hicieron el pasado mes de marzo para exigir un parque, la Associació de Veïns Ses Veles y la Associació Parc Sí han colocado una pancarta y carteles con sus reivindicaciones en la zona verde de Joan Maragall. Allí han delimitado sobre el césped el perímetro de los equipamientos que el Ayuntamiento proyecta levantar, de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de 2023. “Nosotros hemos pedido por escrito la modificación parcial del plan general para que eliminen estos equipamientos y que queden dentro del edificio de Gesa o, si no, que vayan al Nou Llevant, que es un barrio que se está construyendo”, ha explicado Lourdes Martín, presidenta de la asociación vecinal.

“Una fachada marítima verde, con el edificio de Gesa como único equipamiento”, “Si construyen, no quedará parque”, “Los vecinos queremos ser escuchados” y “Desgraciadamente, volvemos a la casilla de salida como hace 20 años” son algunos de los mensajes que se han podido leer en los carteles que han colocado los vecinos en distintos puntos de los perímetros marcados sobre el césped.

Los vecinos han delimitado con cinta lo que ocuparán los nuevos equipamientos. / DM

Los residentes alegan que, de seguir adelante lo planeado por Cort, el barrio se quedará sin espacio libre, exceptuando el parque de ses Veles, y sufrirá una “barrera arquitectónica” que les restará sol y aire.

La reivindicación ha contado con una batucada y recogida de firmas contra los edificios y el aparcamiento proyectados. Una vez más, los vecinos de esta zona reclaman que esos nuevos equipamientos se descarten y que se aprovechen los 15.000 metros cuadrados del edificio diseñado por Josep Ferragut, de propiedad municipal.

Lourdes Martín asegura que hasta el momento no han tenido ninguna respuesta por parte de Cort a sus reivindicaciones y que el proyecto ganador del concurso de ideas para construir los edificios y el aparcamiento se conocerá en unos días. Una vez que se dé a conocer, lo analizarán, pero saben que incluirá esos equipamientos proyectados por el Ayuntamiento, por lo que no se conformarán. “Hemos hecho esta acción también para decir a la ciudadanía que estamos aquí y que, de momento, no nos pararemos, no queremos que se construya”, ha manifestado Lourdes Martín.