La Policía Nacional intervendrá si Núcleo Nacional exhibe símbolos franquistas en su acto de sa Feixina

La Policía Nacional intervendrá durante la concentración convocada por Núcleo Nacional en el parque de sa Feixina si se exhiben símbolos de exaltación franquista o consignas contrarias a la Ley de Memoria Democrática. Así lo trasladó ayer la Delegación del Gobierno en Balears ante el acto anunciado por este grupo neonazi para el próximo domingo 24 de mayo frente al monumento erigido por el franquismo en los años 40.

La Delegación aclaró que no tiene competencias para autorizar o prohibir de antemano este tipo de concentraciones, siempre que hayan sido comunicadas en tiempo y forma y no exista un informe policial que aprecie riesgo para el orden público. En este caso, señaló esta administración, ese informe policial (obligatorio siempre que hay una comunicación para una manifestación o concentración, no detecta un riesgo para el orden público, por lo que la convocatoria debe darse por comunicada.

En todo caso, si durante el acto aparecen soflamas de exaltación franquista o simbología que choque con la Ley estatal de Memoria Democrática, "se instará a la policía a que intervenga".

Este grupo neonazi celebrará su concentración en un lugar especialmente sensible, el monumento de sa Feixina dedicado a las víctimas del crucero Baleares. Y lo hará para mostrar su apoyo al obelisco después de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática acordara en marzo su inclusión en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática y ordenara su retirada del espacio público. Ese mismo día el Ayuntamiento de Palma aprobó su catalogación definitiva con el argumento de que le avalan varias sentencias judiciales.

De hecho, el Consistorio ha recurrido la resolución del Gobierno central.

Més: "Que no permitan el acto"

El diputado de Més per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, reclamó por la mañana a la Delegación del Gobierno que no autorice la concentración. Vidal pidió expresamente que "no se permita un acto nazi en sa Feixina", donde se encuentra el monumento a las víctimas del Crucero Baleares y que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha ordenado retirar de la vía pública.

El parlamentario recordó asimismo la resolución estatal para retirar el obelisco con el argumento de que fue levantado durante la dictadura franquista "para homenajear de forma explícita" a combatientes del bando sublevado y que formó parte del "culto a los caídos" impulsado por el régimen como mecanismo de legitimación.