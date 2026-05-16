Modernizan los aparcamientos de Manacor y Marqués de la Sénia

El Consejo de Administración de la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP) aprobó el contrato de suministro e instalación de un nuevo sistema inteligente de detección de ocupación en los aparcamientos de la calle Manacor y Marqués de la Sénia. El Consejo de Administración de la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP) ha aprobado el contrato de suministro e instalación de un nuevo sistema inteligente de detección de ocupación en los aparcamientos de la calle Manacor y Marqués de la Sénia. Esta actuación permitirá modernizar el sistema de ambos aparcamientos mediante la implantación de tecnología avanzada. Esta mejora ya está instalada en los aparcamientos de Santa Pagesa, Vía Roma y Antoni Maura. Esta actuación permitirá modernizar el sistema de ambos aparcamientos mediante la implantación de tecnología avanzada, una mejora que ya está instalada en los aparcamientos de Santa Pagesa, Vía Roma y Antoni Maura.

El contrato contempla el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema integral de detección de ocupación plaza a plaza, basado en sensores de alta precisión y dispositivos de señalización visual. El contrato contempla el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema integral de detección de ocupación plaza a plaza, basado en sensores de alta precisión y dispositivos de señalización visual, como indicadores luminosos y paneles informativos.

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Gracias a este sistema, los usuarios podrán conocer en tiempo real el estado de ocupación del aparcamiento y ser guiados hacia las plazas disponibles mediante señales luminosas verdes y rojas situadas sobre cada plaza.Gracias a este sistema, los usuarios podrán conocer en tiempo real el estado de ocupación del aparcamiento y ser guiados de manera dinámica hacia las plazas disponibles mediante las habituales señales luminosas verdes y rojas situadas sobre cada plaza. La actuación permitirá optimizar la gestión del estacionamiento y avanzar hacia un servicio público de calidad.La actuación permitirá optimizar la gestión del estacionamiento y continuar avanzando hacia un servicio público de calidad, moderno y eficiente.