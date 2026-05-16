Comerciantes de la calle Unió de Palma piden retrasar las obras de la plaza Mercat al menos hasta después de Navidad

Los comerciantes de la calle Unió han pedido al Ayuntamiento de Palma que retrase el inicio de las obras de reforma de esta vía y de la plaza del Mercat al considerar que la fecha de inicio prevista, noviembre, supondría un golpe directo a la campaña de Navidad y el remate a un año que, advierten, ha empezado especialmente flojo en ventas.

La reclamación parte de una votación interna entre negocios de la zona, donde la inmensa mayoría se han mostrado partidarios de reclamar a Cort que aplace una intervención que se prolongará entre dieciocho y veinte meses. El temor del comercio es que el calendario actual les obligue a encarar un largo periodo de obras justo cuando más dependen del tirón de final de año.

Alberto de la Fuente, propietario del restaurante DÔME, resume así la preocupación del sector: "El inicio de año está siendo malo, peor que el inicio de 2025, que a su vez ya fue peor que los primeros meses de 2024". En ese contexto, advierte, unas obras tan prolongadas "nos pueden rematar". Por eso reclaman que el Ayuntamiento las retrase "al menos hasta después de Navidad".

Recreación de la plaza del Mercat cuando se reforme. / Cort

De la Fuente considera que empezar en noviembre sería "precipitado", sobre todo en una calle con abundancia de tiendas de ropa y calzado que dependen en gran medida de la campaña navideña. "El año está siendo malo para la facturación y esto nos va a perjudicar todavía más", insiste.

Los comerciantes aseguran que el Consistorio todavía está a tiempo de modificar el calendario, ya que la obra aún no ha salido a licitación. "Estamos pendientes de que nos contesten y nos den audiencia para plantearles el problema", explica el empresario. Aunque admite que la reforma mejorará el aspecto de la plaza y de la calle, subraya que la inquietud ahora está en el peaje económico que tendrán que asumir hasta que eso ocurra.

Una profunda transformación urbana

En octubre de 2025 los comerciantes de la calle Unió ya lanzaron la voz de alarma al considerar que las obras "serán absolutamente incompatibles con la supervivencia" de sus negocios. Estos empresarios solicitaron entonces "la suspensión inmediata de la remodelación hasta que se realice un proceso de información y consulta real con los comerciantes y restauradores afectados".

Tanto la plaza del Mercat como la calle Unió se preparan para una profunda transformación urbana tanto en la superficie como en la red de pluviales subterránea. Cuenta con un presupuesto de 4,4 millones de euros e incluirá la renovación total de este entorno incluyendo la plaza del Mercat, la calle Unió, la plaza Weyler y el tramo de la calle Riera comprendido entre la plaza del Mercat y la Rambla.

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Entre las actuaciones más destacadas figura la peatonalización de la plaza del Mercat, la ampliación del espacio para peatones, la renovación del pavimento y la mejora del alumbrado público. También se ensancharán las aceras de la calle Unió para ganar superficie peatonal y se renovará el mobiliario urbano de la plaza.