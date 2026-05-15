Vox Palma pedirá a Cort que rechace la ley de cogestión aeroportuaria por "perjudicar la competitividad turística"

Vox defenderá en el pleno del Ayuntamiento de Palma una proposición para mostrar su rechazo a la ley de cogestión aeroportuaria aprobada recientemente en el Parlament por, entre otros motivos, "perjudicar la libertad de empresa, la movilidad de los residentes y la competitividad turística".

El portavoz de la formación en el Consistorio, Fulgencio Coll, ha detallado las iniciativas que presentará Vox en el pleno del próximo jueves y con esta se pretende trasladar al Govern y al Gobierno central su "disconformidad" con la ley de cogestión aeroportuaria de Baleares, según ha indicado Vox en una nota de prensa.

Asimismo, otro de los puntos de la propuesta reclama que se mantengan las funciones del comité de coordinación aeroportuaria de Baleares "tal como las realizaba hasta ahora".

"Vox considera que esta norma conlleva una invasión competencial, porque los aeropuertos de Palma, Eivissa y Menorca son aeropuertos de interés general y, por lo tanto, competencia exclusiva del Estado", ha alegado.

Además, ha alertado de un posible "riesgo de inconstitucionalidad", por suponer, a su modo de ver, una "duplicidad" con Aena y una "vulneración del reparto competencial". En ese sentido, ha remarcado que Aena es el "principal operador portuario del mundo" por volumen de pasajeros y que gestiona de forma "eficiente" 46 aeropuertos y dos helipuertos en España.

Esta iniciativa ha señalado que forma parte de la estrategia de la "izquierda separatista" para "condicionar la conectividad aérea" y "limitar la presión turística".

"Es una injerencia política en la gestión aeroportuaria, el PSOE dice quiere crear un mecanismo perverso por atribuir competencias que no corresponden a la comunidad autónoma. Esto supondría la creación de un organismo burocrático nuevo con un aumento de costes públicos por la estructura directiva, financiación, inversiones y personal", ha subrayado.

"Están haciendo bueno al Sanchismo"

Para Coll es "increíble" que el PP apoye una propuesta de Més, que a su vez "sigue la de los independentistas catalanes en colonización de competencias estatales que van desde la Seguridad, Educación y de la misma Hacienda".

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El representante local ha afirmado que la ley no aspira a tener "más eficiencia", sino que sería para "hacer sus chiringuitos, o sea, más gasto y corrupción". "Están, por tanto, haciendo bueno al Sanchismo y sus socios", ha recriminado.