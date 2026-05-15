El PSOE pide revertir la cesión de suelo público a promotores privados por los alquileres "astronómicos" de Locare

El PSOE de Palma llevará al pleno de mayo una moción para exigir que el Ayuntamiento revierta la cesión de suelo público a promotores privados destinada a levantar viviendas de precio limitado, después de que se haya constatado que la empresa adjudicataria comercializa en Madrid alquileres que alcanzan precios "astronómicos".

Los socialistas sostienen que el modelo impulsado por el equipo de gobierno no está generando vivienda realmente accesible, sino "promociones de coste muy elevado" sobre suelo municipal. Por ello, plantearán que esas parcelas residenciales se destinen a vivienda protegida, que consideran la única fórmula verdaderamente asequible. Para el regidor socialista Pepe Martínez, "este es el modelo del Partido Popular: precios astronómicos a cargo del consumidor".

El PSOE recuerda que ya advirtió hace un año de que los alquileres previstos no se moverían en la horquilla de 700 a 1.100 euros anunciada por el alcalde, sino que podían situarse entre 1.100 y 1.600 euros, o incluso por encima si se tomaba como referencia la experiencia de la promotora en Madrid. A juicio de la formación, ese escenario se ha acabado confirmando. "Exigimos una disculpa del alcalde. El Partido Popular dijo que lo que denunciamos era una noticia socialista falsa, que era mentira, que era una barbaridad", ha afirmado Martínez. "Se ha descubierto que teníamos razón", ha añadido.

El concejal ha puesto el foco en la forma en que la promotora eleva el precio final del alquiler. "La misma empresa en la Comunidad de Madrid, con el mismo modelo, está cobrando hasta 1.800 euros al mes de alquiler", ha señalado. Y ha explicado el mecanismo que, según denuncia el PSOE, permite esquivar el límite teórico de precio: "¿Cómo? Esquivando el precio máximo de precio limitado y cargando al inquilino hasta 200 euros de comunidad al mes, sin piscina ni pista de pádel, por un ascensor y tres plantitas".

Piden al alcalde que condene la corrupción

Además de reclamar la reversión de las concesiones, los socialistas también quieren que el pleno condene el uso fraudulento de viviendas de precio limitado, a raíz del caso del alcalde de Eivissa, Rafael Triguero. Martínez ha recordado que el PSOE ya expresó el mes pasado su preocupación por la falta de control y transparencia en este tipo de inmuebles y por el riesgo de que se reproduzcan prácticas irregulares como las detectadas en otros territorios. "El mes pasado ya mostramos nuestra preocupación porque las viviendas de precio limitado no tienen ningún control ni transparencia", ha afirmado.

El PSOE invita al alcalde a posicionarse públicamente sobre ese caso. "Le queremos dar la oportunidad al alcalde de condenar la corrupción en materia de vivienda de la isla de al lado", ha dicho Martínez. Y ha lanzado una advertencia política directa: "Si no lo hace, se pondrá al lado de los corruptos y demostrará que está cortado por el mismo patrón que el PP de toda la vida".