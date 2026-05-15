La Policía Local de Palma activa la “Operación Nube” por el mal tiempo
Redacción
El gran número de turistas que han decidido visitar Palma aprovechando el día nublado ha colapsado las principales vías de acceso y el centro de Ciutat. La Policía Local de Palma ha activado la denominada ‘operación Nube’ para tratar de agilizar el tráfico.
Desde sus redes sociales, la Policía ha pedido paciencia al volante y ha recomendado, en la medida de lo posible, evitar desplazamientos innecesarios mientras se mantengan las dificultades de circulación.
Operación nube
Los colapsos se registran especialmente en las principales vías de acceso a Palma y en las calles del centro de la ciudad. Para hacer frente a esta situación, la Policía Local cuenta con un protocolo específico para estos casos, la denominada ‘Operación Nube’, que contempla situar las patrullas disponibles en los puntos más problemáticos con el objetivo de dar fluidez al tráfico.
El dispositivo especial se mantendrá para tratar de devolver la fluidez a las carreteras y reducir las retenciones en una jornada marcada por las condiciones meteorológicas adversas y el incremento de desplazamientos hacia Palma.
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