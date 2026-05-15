Palma busca relevo para Anna Moilanen al frente de la Oficina del Defensor de la Ciudadanía

El Ayuntamiento de Palma ha abierto el proceso para relevar a Anna Moilanen al frente de la Oficina de la Defensora del Ciudadano, una vez que el próximo 28 de julio expirará su segundo mandato y, según los estatutos, ya no podrá optar a una nueva elección. Los grupos políticos de Cort intentan ahora acordar un nombre que pueda salir adelante con mayoría cualificada en una votación en el pleno (al menos tres quintas partes de los votos).

PP, PSOE, Més per Palma y Podemos prevén poner sobre la mesa sus candidatos la próxima semana, en una negociación que obligará a buscar un perfil de consenso que abra una nueva etapa en la Oficina que recibe y tramita sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos relativas a los servicios que presta el Ayuntamiento.

Vox será el único grupo que no presentará candidato. La formación mantiene que la figura del Defensor del Ciudadano no es necesaria en Palma porque, a su juicio, otros departamentos municipales ya desempeñan funciones similares de atención a las quejas vecinales y reclamaciones ciudadanas. El partido liderado por Fulgencio Coll en Palma lleva años reclamando el cierre de la Oficina, que considera "redundante e ineficaz", pero no aprovechará esta coyuntura para presionar al equipo de gobierno municipal del PP y exigirle su desmantelamiento.

Multas, ruidos o limpieza

Moilanen cerrará en julio una etapa de dos mandatos consecutivos al frente de la Oficina, diez años en total. En caso de que los grupos políticos no lleguen a un acuerdo sobre su sucesor que les permita salvar la votación, continuará en el cargo de manera interina hasta que haya fumata blanca.

Nacida en Finlandia en 1963, Moilanen siempre ha reivindicado la necesidad de un servicio que considera esencial para los ciudadanos porque permite resolver conflictos relacionados con residuos, multas, ruidos, terrazas, accesibilidad o arreglo de calles. Sin embargo, la irrupción de Vox y su creciente influencia en el Ayuntamiento ha provocado algunos sobresaltos a la Defensora, como cuando a comienzos de esta legislatura el partido de Coll se alió con el PP para cesar al que era su número 2, Vicente Rodrigo.