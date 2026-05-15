Més reclama a la Delegación del Gobierno que impida un acto de un grupo neonazi en sa Feixina

El diputado de Més per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, ha reclamado a la Delegación del Gobierno que no autorice la concentración convocada para el próximo 24 de mayo en sa Feixina por el grupo Núcleo Nacional, al que ha definido como una organización de ideología neonazi.

Vidal ha pedido expresamente que "no se permita un acto nazi en sa Feixina", donde se encuentra el monumento a las víctimas del Crucero Baleares y que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha ordenado retirar de la vía pública.

El parlamentario ha recordado que la resolución estatal del 26 de marzo de 2026 acordó incluir este monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática. Según ha subrayado, ese documento concluye que el monolito fue levantado durante la dictadura franquista "para homenajear de forma explícita" a combatientes del bando sublevado y que formó parte del "culto a los caídos" impulsado por el régimen como mecanismo de legitimación.

Ataques el busto de Aurora Picornell

Vidal también ha cargado contra Núcleo Nacional al recordar que este grupo "ultrajó el monumento a Aurora Picornell" y al advertir de que entre sus integrantes hay "individuos violentos y peligrosos de conocida ideología fascista".

El diputado de Més ha rematado su posicionamiento con un mensaje político directo: "Para ser demócrata hay que ser antifascista". Y ha añadido que permitir esa concentración en sa Feixina sería "absolutamente indecente por parte del PSOE y de Delegación del Gobierno".