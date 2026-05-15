Hartazgo de los vecinos de una finca de Santa Catalina por los orines de perros: "Mi fachada no es un pipicán"

Una comunidad de vecinos de Santa Catalina ha agotado la paciencia por los constantes orines de perros en la fachada del edificio. La indignación ha subido un peldaño esta semana cuando se encontraron con un charco de orín dentro del portal. La respuesta ha llegado con un cartel en el que apelan a los dueños incívicos a que dejen de ensuciar.

"Gracias por ser un dueño responsable. Por favor, cuide de su mascota. No permita que orine en el portal ni en las paredes del edificio. Mantengamos la limpieza y la fachada bien cuidada entre todos", señala el texto del cartel, rematado con un claro mensaje: "Mi fachada no es un pipican".

Cartel en una finca de Santa Catalina. / DM

El orín aparecido en el umbral de la entrada ha colmado la paciencia de estos residentes con una problemática que se repite por toda la ciudad. Según el Colegio de Veterinarios de Balears, Palma superaba en junio de 2025 los 96.000 perros censados, una cifra que da idea de la creciente presencia de canes en la ciudad.

Campañas ineficaces

Aunque el Ayuntamiento y Emaya han activado campañas para recordar a los propietarios que deben diluir con agua los orines y que la normativa prevé sanciones de hasta 1.500 euros, lo cierto es que son pocos los que llevan una botella cuando sacan a pasear a sus mascotas. El resultado son malos olores y conflictos con los vecinos de las comunidades afectadas.

Preguntado al respecto, el Consistorio desconoce el número de multas que impone a dueños de animales por no diluir orines o no retirar los excrementos de la vía pública.