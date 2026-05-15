Cortes en Palma este fin de semana: horarios, zonas afectadas y autobuses desviados

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes de Palma han preparado un dispositivo especial de tráfico con motivo de la celebración de varios eventos deportivos que provocarán cortes de tráfico, restricciones de circulación y desvíos de autobuses de la EMT durante este sábado 16 y domingo 17 de mayo.

Las principales afectaciones se concentrarán en zonas como Sa Indioteria, el Paseo Marítimo, Joan Miró, Gènova, Cala Major, Porto Pi y el entorno del Dic de l’Oest, coincidiendo con la Cursa de s’Indiot, la 50ª Volta a Mallorca en Moto y el Desafío Fuerzas Armadas 2026.

Cortes el sábado por la Cursa de s’Indiot en Sa Indioteria

El primer dispositivo especial se activará este sábado, 16 de mayo, con motivo de la celebración de la Cursa de s’Indiot, que se disputará en la zona de Sa Indioteria.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, se producirán cierres progresivos al tráfico entre las 18.00 y las 21.00 horas, coincidiendo con el paso de los corredores por el itinerario previsto.

El recorrido de la prueba transcurrirá por la Plaça de la Parròquia, carrer de Palau de Reguer, Sant Nicolau, Torrent Gros, Camí Terminal, Camí dels Reis, Camí Roig, Francesc Pere de Bonafé, Plaça de sa Indioteria y Santiago Álvarez.

Líneas de la EMT afectadas el sábado

La celebración de la Cursa de s’Indiot también obligará a modificar el recorrido de varias líneas de la EMT Palma.

Entre las 17.00 y las 21.00 horas aproximadamente, las líneas L10 Son Castelló - Sindicat y L11 sa Indioteria - Plaça d’Espanya circularán desviadas parcialmente a su paso por la zona de la carrera.

Durante el tiempo que duren los desvíos, quedarán sin servicio las paradas 267, 273, 266 y 274.

Domingo con restricciones por la 50ª Volta a Mallorca en Moto

El domingo 17 de mayo se celebrará la 50ª Volta a Mallorca en Moto, un evento que provocará restricciones desde primera hora de la mañana en Palma.

A partir de las 06.00 horas, comenzará la concentración de motos en la Avinguda d’Adolfo Suárez, en sentido Andratx. Durante este periodo, el tráfico procedente de la Autopista de Llevant Ma-19 será desviado hacia Avingudes, mientras que los vehículos que bajen desde Avingudes serán desviados hacia la Autopista de Llevant.

Más tarde, desde las 10.30 horas, se producirán cortes progresivos de tráfico al paso de los participantes por la Avinguda d’Antoni Maura, Avinguda de l’Argentina, Monsenyor Palmer, s’Aigo Dolça y Avinguda de Joan Miró.

Además, la salida del parking del Parc de la Mar hacia la autovía permanecerá cerrada con motivo del evento.

Desvíos de la EMT por la Volta a Mallorca en Moto

La Vuelta a Mallorca en Moto también afectará al servicio de autobuses urbanos. El domingo, entre las 06.00 y las 11.00 horas aproximadamente, las líneas L1 Portopí - Sindicat, L30 Marivent - Palau de Congressos y L25 s’Arenal - Plaça de la Reina | Catedral circularán parcialmente desviadas por el corte de tráfico en el Paseo Marítimo.

Durante el evento, quedarán fuera de servicio las paradas 1982, 569, 8, 10, 12, 925, 14, 15 y 458, esta última correspondiente a la línea L30.

El Desafío Fuerzas Armadas 2026 también afectará a la circulación

También el domingo se celebrará en Palma el Desafío Fuerzas Armadas 2026, que implicará restricciones temporales de tráfico entre las 07.00 y las 15.00 horas.

Durante el desarrollo de las pruebas se realizarán cierres intermitentes en el carrer de les Illes Balears, Camí dels Reis a Gènova, carrer de Joan de Saridakis, Avinguda de Joan Miró y Dic de l’Oest.

La prueba contará con dos recorridos, Hondero Balear y Grifón, con salida desde el Acuartelamiento Jaime II y llegada al Castillo de San Carlos. Los participantes pasarán por el Bosque de Bellver, Gènova, Cala Major y Porto Pi.

Líneas EMT afectadas por el Desafío Fuerzas Armadas

Entre las 07.00 y las 17.00 horas del domingo, varias líneas de la EMT Palma sufrirán cortes intermitentes al paso de los deportistas.

Las líneas afectadas serán la L1 Portopí - Sindicat, L4 Nou Llevant - Ses Illetes, L46 la Bonanova - Gènova - Sindicat y L47 Gènova - la Bonanova - Sindicat.

Las incidencias se producirán especialmente al paso de la carrera por las rotondas de Sa Taulera, en el Camí Tramvia, el Camí dels Reis, a la altura del Camí del Tramvia y Camí Vell, y en el Dic de l’Oest.

Noticias relacionadas

Además, la línea L46 circulará desviada por la autopista debido al corte de tráfico en el Camí de Gènova a Sant Agustí, en sentido Gènova. Durante este desvío quedarán sin servicio las paradas 146, 147, 148, 149, 1061 y 151.