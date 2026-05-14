Un vertido de hormigón en las obras del edificio de 31 de Desembre de Gaspar Bennazar invade parte de la acera

Un vertido de hormigón ha obligado a parar las obras del edificio de la calle 31 de Desembre diseñado por Gaspar Bennazar. El incidente se ha producido por la rotura de un encofrado que contenía grandes cantidades de este material, lo que ha provocado que se desparramara y cubriera varios metros de acera. Los trabajos se habían reanudado hace unos días tras meses parados hasta que el promotor se comprometió a preservar la fachada proyectada por el célebre arquitecto palmesano.

A media mañana, varios operarios se afanaban con palas para retirar el material antes de que endureciera y despejara la zona. De hecho, el vertido ha llegado hasta la entrada del restaurante de comida japonesa Rainbow, situado junto al edificio, lo que ha impedido el acceso de sus trabajadores al local hasta que se ha retirado el hormigón acumulado en ese punto.

El encofrado que contenía el hormigón se ha roto. / DM

El incidente no ha provocado daños personales ni materiales, aunque Ha sorprendido a un vendedor de la ONCE, que ha tenido que abandonar su punto de venta apresuradamente.

Este suceso se produce apenas unos días después de que el promotor retomara la reforma del inmueble con el compromiso de preservar la fachada original de Gaspar Bennazar, desbloqueando así una tramitación que llevaba meses encallada. En el solar se proyecta una promoción de 15 viviendas de lujo con locales y aparcamientos.

Una polémica tramitación

La tramitación del proyecto estuvo envuelta en una fuerte controversia. En 2024, el Ayuntamiento de Palma llegó a conceder licencia para derribar por completo el edificio, incluida la fachada. Esa decisión activó las protestas de ARCA, que pidió su catalogación patrimonial, y llevó al Consell de Mallorca a suspender cautelarmente la demolición.

Trabajadores del restaurante Rainbow aguardan en la entrada bloqueada del local. / DM

El desbloqueo no llegó hasta abril, cuando la Comisión de Centro Histórico autorizó la demolición parcial del inmueble, pero obligando a conservar la fachada. El regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, explicó entonces que, aunque la Comisión Insular de Patrimonio descartó proteger el edificio por no apreciar en él los valores arquitectónicos exigidos por la normativa, sí se consideró necesario modificar la licencia inicial para garantizar la preservación de la fachada.