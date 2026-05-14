Reanudan las obras del edificio de 31 de Desembre diseñado por Bennazar para hacer quince pisos de lujo
Los trabajos se retoman tras meses suspendidos a causa de la polémica por la preservación de la fachada original del arquitecto
El promotor de la reforma del edificio de la calle 31 de Desembre diseñado por Gaspar Bennazar ha reanudado las obras después de compromoterse a preservar la fachada original. El futuro edificio contrará con una promoción de quince viviendas de lujo y aparcamientos. Se cierra así una larga y controvertida tramitación urbanística.
En 2024, el Ayuntamiento de Palma llegó a conceder licencia para derribar por completo el edificio, incluida la fachada. Ese paso encendió la alarma de ARCA, que reclamó su catalogación patrimonial. El Consell de Mallorca reaccionó entonces con la suspensión cautelar de la demolición, lo que dejó la operación en el aire durante meses.
Finalmente, el desbloqueo llegó en abril, cuando la Comisión de Centro Histórico dio luz verde a la demolición parcial del inmueble, pero obligando a conservar la fachada. El regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, explicó entonces que, aunque la Comisión Insular de Patrimonio descartó proteger el edificio por no apreciar en él los valores arquitectónicos exigidos por la normativa, sí se consideró necesario modificar la licencia inicial para garantizar la preservación del frente.
Edificio con forma de 'L' abierta
Durante la tramitación, la propiedad llegó a plantear incluso la demolición y posterior reconstrucción de la fachada a partir del proyecto original de Bennazar, opción que finalmente fue descartada.
Con la mediación del Ayuntamiento, la promotora reformuló el proyecto para mantener la fachada actual y adaptar el resto de la intervención. El nuevo edificio tendrá forma de 'L' abierta, con cuatro plantas en 31 de Desembre y cinco en la calle Antoni Marquès, e incluirá quince viviendas, además de locales comerciales en planta baja, aparcamientos y trasteros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Anatolia, el restaurante que elevó el kebab a clásico gastronómico
- La promotora que construirá 166 alquileres 'asequibles' en Palma los alquila en Madrid por hasta 1.800 euros al mes
- Llevarán a Cort a la Fiscalía Anticorrupción si no cierra ya las gasolineras de Avingudes y Progrés
- La historia detrás de UETAM, la calle que pocos saben descifrar
- El Café Barroco de Palma cierra para siempre: 'El local seguirá con un nuevo proyecto
- Gran Fira del Col·leccionisme Ciutat de Palma, una feria para perderse entre tesoros ‘vintage’
- Un árbol de grandes dimensiones se desploma en Palma y obliga a cortar el tráfico
- Ben Amics cancela definitivamente la verbena del Orgullo tras la oferta de Cort: elegir el color con el que iluminar el castillo de Bellver y hacerse una foto con el alcalde