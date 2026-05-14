Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio atasco Vía de CinturaAlquileres pisos asequiblesConfinadas norovirus cruceroCentro de control de vuelosRafa NadalRCD Mallorca
instagramlinkedin

Reanudan las obras del edificio de 31 de Desembre diseñado por Bennazar para hacer quince pisos de lujo

Los trabajos se retoman tras meses suspendidos a causa de la polémica por la preservación de la fachada original del arquitecto

Obras en el edificio de la calle 31 de Desembre.

Obras en el edificio de la calle 31 de Desembre. / B. Ramon

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

El promotor de la reforma del edificio de la calle 31 de Desembre diseñado por Gaspar Bennazar ha reanudado las obras después de compromoterse a preservar la fachada original. El futuro edificio contrará con una promoción de quince viviendas de lujo y aparcamientos. Se cierra así una larga y controvertida tramitación urbanística.

En 2024, el Ayuntamiento de Palma llegó a conceder licencia para derribar por completo el edificio, incluida la fachada. Ese paso encendió la alarma de ARCA, que reclamó su catalogación patrimonial. El Consell de Mallorca reaccionó entonces con la suspensión cautelar de la demolición, lo que dejó la operación en el aire durante meses.

Finalmente, el desbloqueo llegó en abril, cuando la Comisión de Centro Histórico dio luz verde a la demolición parcial del inmueble, pero obligando a conservar la fachada. El regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, explicó entonces que, aunque la Comisión Insular de Patrimonio descartó proteger el edificio por no apreciar en él los valores arquitectónicos exigidos por la normativa, sí se consideró necesario modificar la licencia inicial para garantizar la preservación del frente.

El promotor construirá quince viviendas y aparcamientos.

El promotor construirá quince viviendas y aparcamientos. / B. Ramon

Edificio con forma de 'L' abierta

Durante la tramitación, la propiedad llegó a plantear incluso la demolición y posterior reconstrucción de la fachada a partir del proyecto original de Bennazar, opción que finalmente fue descartada.

Noticias relacionadas

Con la mediación del Ayuntamiento, la promotora reformuló el proyecto para mantener la fachada actual y adaptar el resto de la intervención. El nuevo edificio tendrá forma de 'L' abierta, con cuatro plantas en 31 de Desembre y cinco en la calle Antoni Marquès, e incluirá quince viviendas, además de locales comerciales en planta baja, aparcamientos y trasteros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Palma
  • ARCA
  • Ayuntamiento de Palma
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Anatolia, el restaurante que elevó el kebab a clásico gastronómico
  2. La promotora que construirá 166 alquileres 'asequibles' en Palma los alquila en Madrid por hasta 1.800 euros al mes
  3. Llevarán a Cort a la Fiscalía Anticorrupción si no cierra ya las gasolineras de Avingudes y Progrés
  4. La historia detrás de UETAM, la calle que pocos saben descifrar
  5. El Café Barroco de Palma cierra para siempre: 'El local seguirá con un nuevo proyecto
  6. Gran Fira del Col·leccionisme Ciutat de Palma, una feria para perderse entre tesoros ‘vintage’
  7. Un árbol de grandes dimensiones se desploma en Palma y obliga a cortar el tráfico
  8. Ben Amics cancela definitivamente la verbena del Orgullo tras la oferta de Cort: elegir el color con el que iluminar el castillo de Bellver y hacerse una foto con el alcalde

Reanudan las obras del edificio de 31 de Desembre diseñado por Bennazar para hacer quince pisos de lujo

La Gelateria Ca'n Miquel inaugura el verano en Palma: "Quedan pocos establecimientos antiguos en Mallorca que hagan helados artesanales"

El grupo neonazi Núcleo Nacional convoca una concentración en Palma para defender sa Feixina

Una avería provoca cortes de agua y bajadas de presión en 650 viviendas de varios barrios de Palma

Una avería provoca cortes de agua y bajadas de presión en 650 viviendas de varios barrios de Palma

Las obras para acabar la reforma del Baluard del Príncep empezarán antes del 27 de mayo

Las obras para acabar la reforma del Baluard del Príncep empezarán antes del 27 de mayo

El PSOE critica los "precios astronómicos" de la promotora que construirá alquileres asequibles en Palma

El PSOE critica los "precios astronómicos" de la promotora que construirá alquileres asequibles en Palma

Cort impulsa la reforma de la plaza del Mercat de Palma y la calle Unió con las obras previstas en noviembre

Cort impulsa la reforma de la plaza del Mercat de Palma y la calle Unió con las obras previstas en noviembre

Luz verde al bosque urbano de El Tirador de Palma que conectará el Passeig Mallorca con el parc de sa Riera

Luz verde al bosque urbano de El Tirador de Palma que conectará el Passeig Mallorca con el parc de sa Riera
Tracking Pixel Contents