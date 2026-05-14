Reanudan las obras del edificio de 31 de Desembre diseñado por Bennazar para hacer quince pisos de lujo

El promotor de la reforma del edificio de la calle 31 de Desembre diseñado por Gaspar Bennazar ha reanudado las obras después de compromoterse a preservar la fachada original. El futuro edificio contrará con una promoción de quince viviendas de lujo y aparcamientos. Se cierra así una larga y controvertida tramitación urbanística.

En 2024, el Ayuntamiento de Palma llegó a conceder licencia para derribar por completo el edificio, incluida la fachada. Ese paso encendió la alarma de ARCA, que reclamó su catalogación patrimonial. El Consell de Mallorca reaccionó entonces con la suspensión cautelar de la demolición, lo que dejó la operación en el aire durante meses.

Finalmente, el desbloqueo llegó en abril, cuando la Comisión de Centro Histórico dio luz verde a la demolición parcial del inmueble, pero obligando a conservar la fachada. El regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, explicó entonces que, aunque la Comisión Insular de Patrimonio descartó proteger el edificio por no apreciar en él los valores arquitectónicos exigidos por la normativa, sí se consideró necesario modificar la licencia inicial para garantizar la preservación del frente.

El promotor construirá quince viviendas y aparcamientos. / B. Ramon

Edificio con forma de 'L' abierta

Durante la tramitación, la propiedad llegó a plantear incluso la demolición y posterior reconstrucción de la fachada a partir del proyecto original de Bennazar, opción que finalmente fue descartada.

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Con la mediación del Ayuntamiento, la promotora reformuló el proyecto para mantener la fachada actual y adaptar el resto de la intervención. El nuevo edificio tendrá forma de 'L' abierta, con cuatro plantas en 31 de Desembre y cinco en la calle Antoni Marquès, e incluirá quince viviendas, además de locales comerciales en planta baja, aparcamientos y trasteros.