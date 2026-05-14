El profesor David Pujol se perfila como candidato de Més per Palma a la alcaldía

Més per Palma se ha visto obligado a espabilarse para buscar candidato a la alcaldía. Cuando queda un año para las próximas elecciones, el partido econacionalista sigue sin número uno para encabezar la lista a Cort. Después de vaivenes a la desesperada y nervios por la ausencia de candidatos, el profesor de Secundaria David Pujol i Mulet es el mejor posicionado en estos momentos para ser el cabeza de cartel. Pujol ya fue de número seis por Més, en calidad de independiente, en la candidatura al Ayuntamiento palmesano en 2023 entonces liderada por la actual concejala Neus Truyol, que en los próximos comicios locales se retira de la primera línea política.

David Pujol es un conocido “activista anticapitalista muy vinculado a la izquierda alternativa” en Ciutat, según la definición en su perfil en la citada candidatura. Fuentes del partido en Palma señalan a este diario que el docente está dispuesto a presentarse al proceso de primarias para designar a los candidatos. Pujol hará tándem previsiblemente con Xisca Mir Socías, la actual coordinadora de Més per Palma, que iría en el número dos de la lista.

El probable desembarco de Pujol llega después de un intenso proceso interno para convencer a la exconsellera de Asuntos sociales Fina Santiago para que aceptara ser la alcaldable de Palma por Més. Santiago es vista como una figura de peso entre la izquierda en aras a “salvar los muebles”, destacan diversas voces de la formación. Sin embargo, la exconsellera se muestra reticente a liderar la candidatura. La propia Xisca Mir en una asamblea el martes por la tarde para aprobar el calendario de primarias descartó en corrillos internos a Santiago, según ha sabido este diario, lo que habría obligado a activar la vía Pujol.

Fina Santiago / -

Otro nombre en el candelero al que también se le está tanteando para que acepte ir en puestos de salida, sin descartar incluso ser el primero de la lista, es Tià Sansó. El que fuera director general de Residuos del Govern balear suena también entre los posibles miembros de la candidatura palmesana de Més.

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Sansó también es licenciado en Teoría de la Literatura por la UAB. / caib

A partir de este viernes 15 ya se pueden presentar los aspirantes al proceso interno de primarias. Se ha acordado que se presenten haciendo tándem los números uno y dos por cada lista (a Cort, al Consell de Mallora y al Parlament), lo que implica que en cada caso los candidatos sean un hombre-mujer o viceversa. En este contexto, a estas horas los nombres de David Pujol y Xisca Mir son los que se perfilan como los mejor colocados, aunque no hay que descartar cambios en los próximos días o que algún otro militante de Més decida finalmente optar a ser candidato.