Los nuevos parquímetros para ampliar la ORA en Palma llegan al Camp den Serralta

Los nuevos parquímetros para la ampliación de la ORA en Palma ya han llegado a Camp d’en Serralta, otro de los barrios del Eixample donde el Ayuntamiento implantará la zona azul. Continúan así los preparativos para desplegar el aparcamiento regulado entre las Avenidas y la Vía de Cintura.

Las máquinas también se han instalado en barrios como Pere Garau y plaza de Toros, por lo que va tomando forma una ampliación de la ORA aprobada a finales de marzo a barrios de la ciudad que, como Camp den Serralta, sufren una elevada presión para aparcar. Se trata de liberar aparcamientos para los residentes de esas zonas.

Los parquímetros también llegarán a Foners, Bons Aires, Camp Redó y Santa Catalina Nord, además de Son Oliva y Son Fortesa Sud.

La extensión de la ORA recibió luz verde el pasado 25 de marzo en la Comisión de Seguimiento del Servicio de Estacionamiento Regulado en Superficie. A partir de ahí, el Ayuntamiento activó los trabajos previos necesarios para su implantación: señalización, pintura de plazas, obra civil e instalación progresiva de los parquímetros en los barrios afectados.

Sin fecha para su entrada en vigor

Por ahora, Cort no ha concretado la fecha exacta en la que la ORA entrará en funcionamiento en estas nuevas zonas, aunque la previsión municipal pasa por desplegarla a lo largo de 2026.

El Ayuntamiento ha defendido esta ampliación apoyándose en factores como el nivel de ocupación del estacionamiento, la disponibilidad de transporte público y los flujos de tráfico. El objetivo, según ese planteamiento, es adaptar la regulación a barrios donde la presión para aparcar se ha intensificado en los últimos años.

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En cifras, la expansión supondrá pasar de unas 12.000 plazas reguladas a más de 25.900, mientras que el número de parquímetros crecerá de 404 a 570, con 166 nuevos expendedores repartidos por los barrios incorporados al sistema.