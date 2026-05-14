Més per Palma propone reducir un 50% la tasa de residuos a quienes reciclen correctamente

Més per Palma propondrá en el próximo pleno municipal reducir a la mitad la tasa de residuos a los ciudadanos y negocios que reciclen correctamente, con el objetivo de incentivar la separación de desechos y cambiar la política municipal en esta materia. La iniciativa, presentada con motivo del Día Mundial del Reciclaje, plantea implantar un sistema basado en el principio de "quien contamina paga", de manera que quienes no reciclen abonen el doble de la tasa.

La formación ecosoberanista denuncia en un comunicado que actualmente el 70% de los residuos de Palma son incinerados y critica la "inacción" del equipo de gobierno del PP. Según la propuesta, una familia que ahora paga 126,27 euros anuales podría reducir su tasa a unos 60 euros si separa correctamente sus residuos, mientras que aquellas que no lo hagan podrían llegar a abonar hasta 250 euros.

Extensión a los pequeños comercios

El modelo sería inicialmente voluntario e incluiría un sistema de Inspección Técnica de Residuos. Més también plantea extender este sistema a los pequeños comercios, de forma que establecimientos como hornos, tiendas o bares que reciclen adecuadamente puedan reducir sus costes.

En la actualidad, los locales de menos de 100 metros cuadrados pagan 203 euros anuales, cifra que se reduciría a aproximadamente 100 euros en caso de cumplir con los criterios de reciclaje. Además, la formación propone la creación de una red de 80 puntos de recogida selectiva de barrio para facilitar la separación de residuos y mejorar la gestión municipal.

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La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha defendido la necesidad de una "fiscalidad ambiental justa" que premie las buenas prácticas y ha criticado que la política actual del Consistorio se base en la incineración de residuos.