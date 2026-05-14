La Gelateria Ca'n Miquel inaugura el verano en Palma: "Quedan pocos establecimientos antiguos en Mallorca que hagan helados artesanales"

La Gelateria Ca'n Miquel ha inaugurado el verano este miércoles en Palma con una iniciativa atractiva: 25 helados gratis a cambio de 25 retratos. "Hay pocos establecimientos antiguos en Mallorca que hacen helados artesanales", resume Tomeu Nadal, que ha sido uno de los participantes y que es un cliente habitual desde hace más de 15 años.

En el casco antiguo de Palma

La calma se ha interrumpido en uno de los últimos oasis de paz dentro del casco antiguo de Palma: el Carrer Montcades. Es un oasis porque resiste al frenesí, al gentío y a las multinacionales que han invadido el Carrer Jaume III. Entre ambas calles solo las separan unos 30 metros, pero parecen ciudades distintas.

"Queremos que salgan clientes de toda la vida", ha explicado Maria Antònia Valero, hija de la propietaria Teresa Solivellas, sobre la iniciativa que ha impulsado Miguel Ángel Aguiló, de la agencia de comunicación Slowkind: "La idea es retratar gente de Palma disfrutando de Ca'n Miquel, que es un buque insignia de la gastronomía mallorquina".

Iniciativa 25 helados gratis por 25 retratos en la Gelateria Ca'n Miquel. / slowkind

Establecimientos emblemáticos

Además de clientes habituales, también se han acercado los propietarios de algunos establecimientos históricos como de la floristería La Rosaleda, que lleva más de 75 años abierta, en una forma clara de seguir "haciendo barrio".

"Vengo de la Plaza de la Reina una vez por semana para disfrutar", sintetiza Tomeu Nadal, que añade: "Para mí es un lujo disfrutar de un establecimiento antiguo, natural y artesanal. Aquí lo tienes siempre. Como un trato humano excelente".

Productos locales

Además, enumera algunos de los productos que más le gustan porque son "auténticos". "La almendra es mallorquina, la chufa valenciana... los productos son de kilómetro cero y también encuentras elaboraciones únicas como el helado de figues de moro o de queso mahonés", señala.

Maria Antònia recoge la conversación para explicar que este verano vuelven a tener un sabor que es muy especial para ellos: el madroño. "Este año ha llovido mucho y tengo en casa", explica sobre uno de los sabores que al consumirse en exceso puede causar embriaguez.

Actualmente, tienen una oferta de 183 sabores que no han variado "mucho". "Utilizamos productos 100% natural", cuenta Maria Antònia sobre esta heladería emblemática que está abierta desde 1979.

Generación de aquí

Reivindica que ahora tienen menos helados de frutas y que la materia prima local es más escasa: "Ahora no tenemos leche fresca mallorquina para hacer helados".

"Es difícil ahora mismo. Mi madre lo tenía más fácil porque había más proveedores y el mercado era más accesible para los pequeños. Ser pequeño es cada vez más difícil. De los siete días de la semana durante tres hago papeleo. No podemos pagar a alguien que se encargue de este trabajo", cuenta.

Las razones por las que siguen abiertos ante las dificultades actuales son dos. "Nuestros clientes son de aquí, de toda la vida, y el local es nuestro en propiedad. Aguantamos por la generación de aquí. Cuidamos a la gente de aquí", reitera.

Otra participante en la iniciativa 25 helados gratis por 25 retratos en la Gelateria Ca'n Miquel. / slowkind

Mientras, Jesús también se hace su retrato. Es un cliente habitual desde que abrieron porque atienden "muy bien" y el género es de "primera calidad". Sus sabores favoritos son el de fresa, frambuesa y chocolate jamaicano. "Al comer helado, le das gusto al cuerpo", subraya.

Un orgullo

Maria Antònia, que no cuenta las horas que le dedica semanalmente porque son demasiadas, cada vez que levanta la barrera siente "orgullo. Es una manera de vivir". "Es mi casa, es donde nos reunimos todos", explica mientras confiesa uno de sus deseos de futuro, que pasan porque su hija no coja el relevo: "Haré lo posible para que mi hija tenga un horario laboral con vacaciones y con la posibilidad de que se pueda poner enferma sin tener que ir a trabajar".

Se han acabado las fotografías y, una vez recogido el material, Gema sale de la mano de su nieto Joan con una idea sencilla en la cabeza: "Me gusta que disfrute".